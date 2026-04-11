Bekeményít az időjárás, ekkor jön a fordulat

A hétvégére még tartogat némi esőt az időjárás, de hétfőn már nem lesz szükség az esernyőkre az előrejelzések szerint.

Időjárás: szebb napok követik a borús időt / Fotó: Pexels

A következő napok időjárása

Szombaton a napsütést északkelet felől gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor is előfordulhat. Eleinte az ÉNy-i, majd a DK-i szél élénkül meg. 14 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. 15-16 fok köré melegszik a levegő. A DK-i szél megélénkül.

Hétfőn a napsütést délnyugat felől vastagodó fátyolfelhőzet szűri, de nem lesz ebből eső. Tovább melegszik az idő, délután már 20 fok is lehet - írja a Köpönyeg.