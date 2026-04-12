Meglepő fordulat az időjárásban, jön a 20 fokos csúcs

Egy darabig még kitart a napsütés, de közben fokozatosan a felhők is megjelennek az égen. A hőmérséklet lassan emelkedni kezd, és érezhető melegedés indul be az időjárásban.

A változékony időjárás meglephet minket Fotó: Pixabay

Napsütéssel és felmelegedéssel mosolyog ránk az időjárás

Vasárnap, április 12-én kellemes, tavaszias idő ígérkezik, több órára kisüt a nap, bár időnként megnövekszik a gomolyfelhőzet. Jó hír, hogy számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, miközben a délkeleti szél időnként megélénkül, kicsit megkavarva a nyugodt hangulatot.

Hétfőn, április 13-án újabb csavar jön az időjárásban. A napsütést délnyugat felől érkező, egyre vastagodó fátyolfelhők szűrik, és a délnyugati tájakon néhol még gyenge eső is előfordulhat. Ennek ellenére tovább melegszik a levegő, délután akár 20 fokot is mérhetünk, ami igazi tavaszi csúcshőmérséklet.

Kedden, április 14-én a hét eleji enyheség után borongósabb arcát mutatja az idő, erősen felhős égboltra készülhetünk, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet viszont még mindig kellemes marad, délután 16 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk - írja a köpönyeg.hu.