Gépjárműadó: mentőövet kaptak a nem fizető autósok, így úszhatják meg a bírságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 09:15
Április 15-én hivatalosan is lejárt a befizetési határidő, amit 600 ezer autós elmulasztott betartani. Nekik kínál most mentőövet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Így lehet utólag, bírság nélkül megfizetni a gépjárműadót!
A magyar autósok többsége, mintegy 2,9 millió tulajdonos már rendezte a tartozását a NAV felé, de több százezren még mindig adósak a gépjárműadóval. Nekik mutatunk most egy lehetőséget, amivel a hivatalos határidő lejárta után is, bírság megfizetése nélkül rendezhetik a kötelezettségüket.

így lehet haladékot kérni a gépjárműadó egy összegű befizetése alól.
A hivatalos gépjárműadó-befizetési határidő már lejárt, de még így is maradt egy kiskapu. - Fotó: Garun .Prdt /  Shutterstock 

Meddig kellett volna befizetni a gépjárműadót?

A törvény szerint a gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kellett volna megfizetnie az autótulajdonosoknak. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a hivatalos befizetési dátumon kívül létezik egy úgynevezett személyre szabott határidő is: az adót valójában a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell(ett volna) befizetni. Ez azt jelenti, hogy aki postán kapta meg a NAV-tól a befizetésről szóló határozatot és azt mondjuk csak április 12-én vette át, vagy az Ügyfélkapus tárhelyén csak április közepén kattintott rá az értesítésre, annak a befizetés határideje május 12-re tolódott. Hogy miért? Mert a fizetési határidő a gyakorlatban a határozat átvételétől számított 30. napon van.

Mi van, ha valaki így is kicsúszott a határidőből?

Aki már több mint 30 napja átvette a papírt (vagy megnyitotta elektronikusan), az technikai értelemben már késésben van. Ebben az esetben a NAV rendszere elkezdheti számolni a napi késedelmi pótlékot, és itt jön képbe a korábban említett mentőöv.

Így lehet bírság nélkül kitolni a határidőt

Sokan nem tudják, de a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára elérhető egy rendkívül kedvező megoldás, ha éppen likviditási gondokkal küzdenek, vagy egyszerűen csak elfelejtették a határidőt. Ők június 30-ig kérelmezhetik a pótlékmentes, 5 havi automatikus részletfizetést, amit automatikusan meg is ad az adóhatóság. Aki ezt megteszi, annál a NAV eltekint a büntetéstől és nem kell egy összegben befizetnie az adót.

Fontos!

Aki április végén még mindig tartozik a gépjárműadóval, és június 30-ig vár, majd akkor egy összegben befizeti az elmaradását, arra számíthat, hogy az adó mellett a NAV utólag ki fogja számlázni neki a késedelmi pótlékot is az április közepétől, június végéig tartó időszakra. Tehát csak akkor nem kell a büntetéssel számolni, ha részletfizetést kérünk a NAV-tól június 30-ig!

Ezeket érdemes tudni a részletfizetésről

  • Ki élhet a részletfizetési mentőövvel?

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók.

  • Hol lehet igényelni?

A legegyszerűbben a NAV-Mobil applikációban.

  • Mi az előnye?

Nem számolnak fel késedelmi pótlékot, a tartozást pedig öt egyenlő részletben fizethetjük meg.

  • Hogyan működik?

Az applikációban gyakorlatilag csak ki kell választani a részletek számát, és a rendszer automatikusan jóváhagyja a kérelmet.

Mi történik, ha a mentőövvel sem él egy adós?

Annak az autótulajdonosnak, aki nem kér részletfizetést és nem is fizetett időben, a NAV késedelmi pótlékot számít fel, végső soron pedig végrehajtási eljárást indíthat ellene. Így tehát a június 30-ig elérhető részletfizetési kiskapu a legjobb lehetőség arra, hogy tiszta lappal, extra költségek nélkül zárják le az idei adóügyeiket a határidőt lekésők.
 

 

