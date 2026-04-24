Gépjárműadó: mentőövet kaptak a nem fizető autósok, így úszhatják meg a bírságot

A magyar autósok többsége, mintegy 2,9 millió tulajdonos már rendezte a tartozását a NAV felé, de több százezren még mindig adósak a gépjárműadóval. Nekik mutatunk most egy lehetőséget, amivel a hivatalos határidő lejárta után is, bírság megfizetése nélkül rendezhetik a kötelezettségüket.

A hivatalos gépjárműadó-befizetési határidő már lejárt, de még így is maradt egy kiskapu. - Fotó: Garun .Prdt / Shutterstock

Meddig kellett volna befizetni a gépjárműadót?

A törvény szerint a gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kellett volna megfizetnie az autótulajdonosoknak. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a hivatalos befizetési dátumon kívül létezik egy úgynevezett személyre szabott határidő is: az adót valójában a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell(ett volna) befizetni. Ez azt jelenti, hogy aki postán kapta meg a NAV-tól a befizetésről szóló határozatot és azt mondjuk csak április 12-én vette át, vagy az Ügyfélkapus tárhelyén csak április közepén kattintott rá az értesítésre, annak a befizetés határideje május 12-re tolódott. Hogy miért? Mert a fizetési határidő a gyakorlatban a határozat átvételétől számított 30. napon van.

Mi van, ha valaki így is kicsúszott a határidőből?

Aki már több mint 30 napja átvette a papírt (vagy megnyitotta elektronikusan), az technikai értelemben már késésben van. Ebben az esetben a NAV rendszere elkezdheti számolni a napi késedelmi pótlékot, és itt jön képbe a korábban említett mentőöv.

Így lehet bírság nélkül kitolni a határidőt

Sokan nem tudják, de a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára elérhető egy rendkívül kedvező megoldás, ha éppen likviditási gondokkal küzdenek, vagy egyszerűen csak elfelejtették a határidőt. Ők június 30-ig kérelmezhetik a pótlékmentes, 5 havi automatikus részletfizetést, amit automatikusan meg is ad az adóhatóság. Aki ezt megteszi, annál a NAV eltekint a büntetéstől és nem kell egy összegben befizetnie az adót.

Fontos! Aki április végén még mindig tartozik a gépjárműadóval, és június 30-ig vár, majd akkor egy összegben befizeti az elmaradását, arra számíthat, hogy az adó mellett a NAV utólag ki fogja számlázni neki a késedelmi pótlékot is az április közepétől, június végéig tartó időszakra. Tehát csak akkor nem kell a büntetéssel számolni, ha részletfizetést kérünk a NAV-tól június 30-ig!

Ezeket érdemes tudni a részletfizetésről

Ki élhet a részletfizetési mentőövvel?

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók.

Hol lehet igényelni?

A legegyszerűbben a NAV-Mobil applikációban.

Mi az előnye?

Nem számolnak fel késedelmi pótlékot, a tartozást pedig öt egyenlő részletben fizethetjük meg.

Hogyan működik?

Az applikációban gyakorlatilag csak ki kell választani a részletek számát, és a rendszer automatikusan jóváhagyja a kérelmet.