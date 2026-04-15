Veszélyben egymillió autós: ma éjfélkor lejár a határidő a NAV-nál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 07:55
Szerda éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje. Még mintegy egymillió autós nem rendezte gépjárműadóját - figyelmeztetett kora reggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A NAV 1819-es Infóvonala szerdán még hosszított ügyeletben, 18 óráig várja a gépjárműadós kérdéseket - ajánlotta közleményében a hivatal.

Mint ismertették, több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-ig már több mint 2 millióan befizették, közülük több mint 378 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.

A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztül történő fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot - emelte ki a NAV.

Kitértek arra is, hogy aki nem tudja egy összegben megfizetni a gépjárműadót, válassza a rendkívül egyszerű, automatikus és pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a legfeljebb öthavi kamatmentes konstrukcióval. A NAV-Mobilban intézhető ez is a legegyszerűbben, gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek a lehetőséggel. A nehézségekkel küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

Ha valaki az adó összegére kíváncsi, azt a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Így például, ha valaki április 16-án veszi át a határozatot, az esetében a fizetési határidő: május 17. - tájékoztatott a hivatal.

Az összes tudnivalót - a számítás módját és az esetleges mentességeket - a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben 

- közölte az adóhivatal.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
