Veszélyben egymillió autós: ma éjfélkor lejár a határidő a NAV-nál

A NAV 1819-es Infóvonala szerdán még hosszított ügyeletben, 18 óráig várja a gépjárműadós kérdéseket - ajánlotta közleményében a hivatal.

NAV: éjfélkor lejár a gépjárműadó befizetésének határideje

Mint ismertették, több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-ig már több mint 2 millióan befizették, közülük több mint 378 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.

A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztül történő fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot - emelte ki a NAV.

Kitértek arra is, hogy aki nem tudja egy összegben megfizetni a gépjárműadót, válassza a rendkívül egyszerű, automatikus és pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a legfeljebb öthavi kamatmentes konstrukcióval. A NAV-Mobilban intézhető ez is a legegyszerűbben, gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek a lehetőséggel. A nehézségekkel küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.