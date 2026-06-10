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Sarazásból lett milliomos: Egyetlen délután alatt 9 millió forintot érő Tudor-kori gyűrűt túrt ki a földből egy gyári munkás

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 17:00
fémdetektorkincs
Soha életében nem járt még azon a mezőn az a brit férfi, aki végül élete legnagyobb fogásával tért haza. Stuart egy igazi, 16. századi kincset talált a sárban, aminek az árából most fejedelmi jólét vár rá. De a történet itt még nem ér véget: valóságos detektívregénybe illő módon mentette meg a drágaköveket.
Bors
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A 42 éves Stuart Jones hétköznapi hegesztőként dolgozik a Jaguar Land Rovernél, de a hétvégéi a kincskeresésről szólnak. Tavaly novemberben egy olyan területre tévedt az angliai Wormington mellett, ahol korábban még soha nem próbált szerencsét. Egész nap a sarat túrta a fémkeresőjével, a kitartása pedig a legutolsó órában hozta meg a hihetetlen sikert: a gép egyszer csak őrült csipogásba kezdett. A földből egy csillogó, nyolc gyémánttal díszített, 19,2 karátos Tudor-kori aranygyűrű került elő.

A 17. század elejéről származó barokk aranygyűrű nyolc darab, különleges csiszolású gyémánttal van díszítve
A 17. század elejéről származó barokk aranygyűrű nyolc darab, különleges csiszolású gyémánttal van díszítve Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Amikor kiástam a gyűrűt, teljesen elöntött a boldogság, a fellegekben jártam. Kétség kívül ez a legjobb dolog, amit valaha találtam. Úgy szoktam hívni: az életem lelete

– emlékezett vissza Stuart. 

A dráma azonban csak ekkor kezdődött. Ahogy kiemelte az ékszert a földből, az egyik gyémánt azonnal kipattant a helyéről, és a sárba pottyant, egy másik kő pedig már korábban elveszett. Stuart azonban nem esett kétségbe: egy barátja tanácsára az összes sarat hazavitte egy zacskóban a lelőhelyről. Mivel korábban próbálkozott már aranymosással, megvoltak a megfelelő eszközei: otthon addig mosta és szitálta a fekete földet, amíg meg nem találta a hiányzó gyémántokat.

VIII. Henrik feleségének udvarából származhat az aranygyűrű

A szakértők szerint a gyűrű a 17. század eleji barokk divatot idézi, amikor a nemesek hatalmas, hivalkodó ékszerekkel akarták lenyűgözni a környezetüket. A terület ráadásul történelmi szempontból is forró pont: a közelben fekszik az a birtok, amelyet VIII. Henrik király adományozott utolsó feleségének, Parr Katalinnak.

Milliókon osztozik a földtulajdonossal

A ritkaság június 23-án kerül kalapács alá a Noonans aukciósháznál, a becsült ára pedig akár a 20 000 fontot (közel 9,5 millió forintot) is elérheti. A szabályok szerint Stuartnak nem kell egyedül osztoznia a dicsőségen: a haszon felét a terület tulajdonosa kapja, akivel az első perctől kezdve korrekt módon tartotta a kapcsolatot.

A mesés vagyon ellenére a szerencsés hegesztő esze ágában sincs visszavonulni. Mint mondta, ez a fogás csak még nagyobb lángra lobbantotta a szenvedélyét, és alig várja, hogy újra kimenjen a mezőre – írja a brit Mirror.

 

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