Autósok, figyelem: ha ezt elfelejted, sokba kerülhet, mindjárt lejár a határidő!

A végső határidő április 15. és minden olyan autóst érint, akinek van belföldi forgalomban lévő, magyar rendszámos gépjárműve vagy pótkocsija. Lehet részletfizetést is kérni, utalni vagy mobilappon is fizetni. Íme a részletek!

Autósok, figyelem, közeledik egy fontos határidő! Fotó: Pixabay

Milyen autósokat érintő befizetésről van szó?

2024. január 1-jétől az éves gépjárműadót egy összegben kell befizetni a NAV-nak, méghozzá április 15-ig. Ezt az adót minden belföldi forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után be kell fizetni. Mutatjuk, hogyan lehet a legegyszerűbben!

Mennyi gépjárműadót kell fizetni?

Ez több tényezőtől is függ, kezdve az autó gyártási évétől a motorjának a teljesítményéiig (kW, LE). A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden érintettnek kiszámolja, hogy mennyi gépjárműadót kell fizetnie és erről határozatot is küld.

Milyen járművek után nem kell gépjárműadót fizetni?

A NAV tájékoztatása szerint nem kell gépjárműadót fizetni a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű, a munkagép, a CD és az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű után.

Kinek kell befizetnie az adót?

Az éves adót a járműnyilvántartásban az év első napján szereplő üzembentartónak kell befizetnie. Ha nincs ilyen, akkor a tulajdonosnak. Ha egy járműnek több üzembentartója, esetleg több tulajdonosa is van, akkor az adót az fizeti, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. I betűjelű, ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű után az adót az fizeti, akinek a nevére a rendszámtáblát a hatóság kiadta.

Hogyan lehet a legegyszerűbben befizetni az adót?

A NAV-Mobil nevű alkalmazáson keresztül. Ezen keresztül gyakorlatilag pár kattintással el lehet intézni az adófizetést, emellett pedig számos más hasznos dologra is használható az app:

ezen keresztül lehet a legegyszerűbben kérni a részletfizetést,

ellenőrizni az adószámlát,

lekérdezni a foglalkoztatási adatokat.

Másképp is befizethető az adó

Az Ügyfélkapu+-szal vagy DÁP-azonosítással rendelkezők a digitális postaládájukba kapnak egy határozatot. Az abban szereplő fizetési linkre kattintva vagy az Ügyfélportálon (ÜPO) keresztül is befizethető az adó. Emellett simán el is lehet utalni a 10032000-01079160 számú bankszámlára. Ilyenkor adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot! Akinek pedig sem mobilappja, sem Ügyfélkapu+-sza vagy DÁP-ja nincs, az postai úton, csekken is befizetheti az adót. Csekk telefonon a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont) igényelhető.