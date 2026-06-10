Káros növényvédő van benne: Ne használd ezt a fűszert, ha vettél belőle!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján határérték feletti növényvédőszer-maradékokat mutattak ki Kínából származó borsban. A fűszerből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Kínai fűszert hívtak vissza. Illusztráció Forrás: NFKH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), aki az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NFKH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder

• Márka: TYM

• Kiszerelés: 28 g

• MMI: 09/09/2027

• Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)

• Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)