Káros növényvédő van benne: Ne használd ezt a fűszert, ha vettél belőle!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján határérték feletti növényvédőszer-maradékokat mutattak ki Kínából származó borsban. A fűszerből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), aki az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NFKH nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder
• Márka: TYM
• Kiszerelés: 28 g
• MMI: 09/09/2027
• Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)
• Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltál és a termék még a birtokodban van, azt ne fogyaszd el!
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