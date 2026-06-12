„Sok-sok boldog együtt töltött éveket kívánok nektek!” – záporoznak a gratulációk, hófehér ruhában tündököl Csuti szerelme

Elképesztően harmonikus a kapcsolatba Szabó András Csutinak és kedvesének, Sudár Biusnak. A szerelmesek 2022 óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig azóta is csak csodálni tudják a követőik.

Csuti és Sudár Bius kapcsolata irigylésre méltó Fotó: SZL

Záporoznak a gratulációk, hófehér ruhában tündököl Csuti szerelme

Ez peresze nem is csoda, hiszen Csuti és influenszer párja közös tartalmaiból mindig árad a harmónia és a szeretet, legújabb közös fotójok pedig valósággal felrobbantotta az Instagramot. A képen ugyanis Bius hófehér ruhában mutatta meg bájos alakját, amit követőik nem is hagytak szó nélkül.