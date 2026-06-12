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„Sok-sok boldog együtt töltött éveket kívánok nektek!” – záporoznak a gratulációk, hófehér ruhában tündököl Csuti szerelme

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Csuti
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 08:55
fehér ruhaSudár Biusfotó
A szerelmespár követői azonnal elárasztották a kommentszekciót. Csuti kedvese csak úgy ragyog a boldogságtól.
N.T.
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Elképesztően harmonikus a kapcsolatba Szabó András Csutinak és kedvesének, Sudár Biusnak. A szerelmesek 2022 óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig azóta is csak csodálni tudják a követőik. 

Csuti és Sudár Bius
Csuti és Sudár Bius kapcsolata irigylésre méltó Fotó: SZL

Záporoznak a gratulációk, hófehér ruhában tündököl Csuti szerelme

Ez peresze nem is csoda, hiszen Csuti és influenszer párja közös tartalmaiból mindig árad a harmónia és a szeretet, legújabb közös fotójok pedig valósággal felrobbantotta az Instagramot. A képen ugyanis Bius hófehér ruhában mutatta meg bájos alakját, amit követőik nem is hagytak szó nélkül

„Gyönyörű páros vagytok Csuti! Sok-sok boldog együtt töltött éveket kívánok nektek!”

„Gyönyörűek vagytok, imádunk”

– írták mások mellett a szerelmespár követői. 

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