„Sok-sok boldog együtt töltött éveket kívánok nektek!” – záporoznak a gratulációk, hófehér ruhában tündököl Csuti szerelme

Elképesztően harmonikus a kapcsolatba Szabó András Csutinak és kedvesének, Sudár Biusnak. A szerelmesek 2022 óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig azóta is csak csodálni tudják a követőik.
Ez peresze nem is csoda, hiszen Csuti és influenszer párja közös tartalmaiból mindig árad a harmónia és a szeretet, legújabb közös fotójok pedig valósággal felrobbantotta az Instagramot. A képen ugyanis Bius hófehér ruhában mutatta meg bájos alakját, amit követőik nem is hagytak szó nélkül.
„Gyönyörű páros vagytok Csuti! Sok-sok boldog együtt töltött éveket kívánok nektek!”
„Gyönyörűek vagytok, imádunk”
– írták mások mellett a szerelmespár követői.
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