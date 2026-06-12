Elbúcsúzhatunk az olcsó Temuzástól: megjelent az EU-rendelet – július 1-től így drágítják meg az új vámszabályok a netes vásárlást

Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között – írták. A tájékoztatás szerint az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. Megérkeztek az új vámszabályok!
A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.
Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró.
A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás.
A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is.
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