Nyolc ember halt meg az M1-es autópályán - megtudtuk, hogy mi történik ezekben a percekben

Nyolc külföldi állampolgár halt meg ma (június 12-én történt) hajnalban M1-es autópályán. Két baleset is történt, a két baleset azonban nem egymástól független.



Fotó: Gé / MW

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2026. június 12-én 4 óra 30 perc körül egy teherautó álló munkagépeknek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerszelvényében, Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik - írja a police.hu.

A győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók befejezték a munkálatokat az M1-es autópálya 113-as kilométerénél. Vagyis az egyik balesetnél. A másik baleset helyszínén, a sztráda 115-ös jelzésű szakaszán, még tartanak a hatósági munkálatok -írja a Kisalföld.hu.