Cunamiveszély Japánban: azonnal elrendelték az evakuálást

Aggasztó hírek érkeztek Távol-Keletről. Japánt jelentős földrengés rázta meg, amely után cunamiveszélyt és evakuálást hirdettek ki.
A legfrissebb információk szerint hétfő reggel 7,4-es magnitúdójú földrengést mértek Japán északkeleti partjainál. A földrengés epicentruma a Sanriku part közelében, az ország keleti részén, 10 kilométeres mélységben volt.
A rengések után cunamiriadót rendeltek el, 3 méter magas hullámok csaphatnak le a partvidékre.
Emiatt a partmenti területeken a lakosságot azonnali evakuálásra szólították fel - jelenti a BBC.
Az érintett területek:
Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae arra kéri az érintett területek lakóit, hogy vonuljanak minél magasabban fekvő területre.
A jelentések szerint az első, közel fél méteres hullámok már elérték Iwate prefektúra partjait.
