Cunamiveszély Japánban: azonnal elrendelték az evakuálást

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 10:52 / FRISSÍTÉS: 2026. április 20. 10:57
Igen jelentős földrengést mértek a szigetországban. A neheze azonban csak ezután jön: 3 méteres hullámokkal csaphat le a cunami.

Aggasztó hírek érkeztek Távol-Keletről. Japánt jelentős földrengés rázta meg, amely után cunamiveszélyt és evakuálást hirdettek ki.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A legfrissebb információk szerint hétfő reggel 7,4-es magnitúdójú földrengést mértek Japán északkeleti partjainál. A földrengés epicentruma a Sanriku part közelében, az ország keleti részén, 10 kilométeres mélységben volt. 

A rengések után cunamiriadót rendeltek el, 3 méter magas hullámok csaphatnak le a partvidékre.

Emiatt a partmenti területeken a lakosságot azonnali evakuálásra szólították fel - jelenti a BBC.

Az érintett területek:

  • Közép-csendes-óceáni Hokkaido partvidéke 
  • Aomori prefektúra partvidéke  
  • Iwate prefektúra partvidéke 

Keressenek magasan fekvő területeket!

Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae arra kéri az érintett területek lakóit, hogy vonuljanak minél magasabban fekvő területre.

A jelentések szerint az első, közel fél méteres hullámok már elérték Iwate prefektúra partjait.

 

 

