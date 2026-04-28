Kitört a pánik a Corvinnál: kávézóba csapódott egy autó, fejvesztve menekültek a vendégek – fotó

Rendőrök és mentősök lepték el a VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződését a Corvin köz mellett. Mint kiderült, egy igen érdeked balesethez riasztották őket, ugyanis a kereszteződés melletti épületbe egyenesen belerohant egy hófehér elektromos Volkswagen. A kocsi valósággal letarolt mindent maga előtt, miután nemcsak a kerékpársávot leválasztó oszlopokat döntötte le, hanem ezután még orral bele is rohant az épületbe - írja a Metropol.

Kávézóba csapódott egy autó a Corvinnál

A lap szerint a sofőr teljesen kidöntötte az útjában álló leválasztó oszlopokat, és a helyszínen úgy tűnt, hogy a járda egy részét is felbontotta, majd csak ezután szállt bele a házba. Úgy tudni, hogy az épület érintett részén egy kávézó működik, ahol többen is ültek bent, ők a hatalmas zajra azonnal kirohantak az épület elé. Az autót egy nő vezette, akinek nem sokkal később segítettek kiszállni a járműből.

A Metropol úgy tudja, hogy az asszony, bár zavarodott állapotban volt, kommunikált, beszélt a szemtanúkkal, köztük két, pont arra járó szabadnapos orvossal is. A mentősök is szinte perceken belül a helyszínre érkeztek, ugyanis éppen a baleset helyszínének közelében jártak. A baleset során szerencsére senki nem sérült meg.