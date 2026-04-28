Kitört a pánik a Corvinnál: kávézóba csapódott egy autó, fejvesztve menekültek a vendégek – fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 16:42
Egy autós a Corvin köz közelében rohant neki az egyik ház falának, ahol egy kávézó üzemel. A hely vendégei azonnal kirohantak az épületből.
Rendőrök és mentősök lepték el a VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződését a Corvin köz mellett. Mint kiderült, egy igen érdeked balesethez riasztották őket, ugyanis a kereszteződés melletti épületbe egyenesen belerohant egy hófehér elektromos Volkswagen. A kocsi valósággal letarolt mindent maga előtt, miután nemcsak a kerékpársávot leválasztó oszlopokat döntötte le, hanem ezután még orral bele is rohant az épületbe - írja a Metropol

Kávézóba csapódott egy autó a Corvinnál Fotó: Sáfár Tibor

A lap szerint a sofőr teljesen kidöntötte az útjában álló leválasztó oszlopokat, és a helyszínen úgy tűnt, hogy a járda egy részét is felbontotta, majd csak ezután szállt bele a házba. Úgy tudni, hogy az épület érintett részén egy kávézó működik, ahol többen is ültek bent, ők a hatalmas zajra azonnal kirohantak az épület elé. Az autót egy nő vezette, akinek nem sokkal később segítettek kiszállni a járműből.

A Metropol úgy tudja, hogy az asszony, bár zavarodott állapotban volt, kommunikált, beszélt a szemtanúkkal, köztük két, pont arra járó szabadnapos orvossal is. A mentősök is szinte perceken belül a helyszínre érkeztek, ugyanis éppen a baleset helyszínének közelében jártak. A baleset során szerencsére senki nem sérült meg. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
