Mit rejt a véres zsák? A Kiút új évadában fokozódik az őrület

A Kiút új évada folytatja a misztikus város hátborzongató történetét Harold Perrineau Jr., Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Shaun Majumder és Hannah Cheramy főszereplésével. Cikkünk minimális spoilert tartalmaz.

A Kiút új epizódja lassan építkezik a végkifejlet felé (Fotó: YouTube)

A szereplők egyre biztosabbak abban, hogy ebből a világból tényleg nincs kiút

A Kiút új epizódja rögtön egy nyugtalanító képpel kezd: a motel táblájáról egy vértől átázott zsák lóg lefelé. Tabitha (Catalina Sandino Moreno) valamint gyermekei, Julie (Hannah Cheramy) és Ethan (Simon Webster) egyből arra gyanakodnak, hogy az eltűnt családapának a holtteste lóg le onnan. Ahhoz, hogy az anya lenyugtassa a kisebbeket, a pajtába küldi őket – mire aztán kiderül, hogy a zsákban egy halott kecske volt és az apa holttestét valójában a pajtában akasztották fel a szörnyek.

Ez pedig ismét egy jel, hogy a misztikus kisvárosnak saját tudata van, amely pontosan tudja, hogyan ártson a szereplőknek. A holttestet pont abban a pajtában helyezték el, ami a kis Ethannek egy komforthelye volt, ahol semmi rossz nem történt eddig. Ezzel pedig a Matthews családban kitör a teljes nyugtalanság.

De nem ő az egyetlen, aki becsavarodik. A település rendőre, Acosta (Samantha Brown) besokallt a sok borzalomtól ami körül veszi őt már az első évad óta és ellopta a mentőautót, hogy megpróbáljon kiszökni. Természetesen, hiába cikázik körbe-körbe, a végén mindig ugyanott köt ki a környezet misztikus valójából fakadóan. Ez a jelenet azonban sehogy nem vitte előre a történetet azon kívül, hogy láthattunk egy mániás epizódot.

Az viszont egy fokkal érdekesebb volt, hogy Julie és Ethan is útnak indulnak megkeresni elhunyt apjukat az erdőben található romokban — ugyanis itt léphetnek át az elhunytak párhuzamos dimenziójába. Ennek végkimenetelét ugyanakkor nem árulhatjuk el, érdemesebb megnézni.

A Kiút negyedik évada folytatja a lassított tempót, igaz ez még az első epizódnál érthetőbb volt. Olyan dolgok nem kerültek napvilágra, amiről a nézők ne tudtak volna ezelőtt – Jim halálát is tudtuk már, csak arra „vártunk”, hogy a városka is tudomást szerezzen róla. A sorozat mindent megtesz, hogy egy teljes berendelt évadon keresztül húzza a forgatókönyvek egzisztencialista párbeszédekkel, amik nem annyira mélyek, ahogyan azt ők gondolják és szinte semmi nem érdemleges történt két epizód alatt.