Mit rejt a véres zsák? A Kiút új évadában fokozódik az őrület

A Kiút új évada folytatja a misztikus város hátborzongató történetét Harold Perrineau Jr., Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Shaun Majumder és Hannah Cheramy főszereplésével. Cikkünk minimális spoilert tartalmaz.
A Kiút új epizódja rögtön egy nyugtalanító képpel kezd: a motel táblájáról egy vértől átázott zsák lóg lefelé. Tabitha (Catalina Sandino Moreno) valamint gyermekei, Julie (Hannah Cheramy) és Ethan (Simon Webster) egyből arra gyanakodnak, hogy az eltűnt családapának a holtteste lóg le onnan. Ahhoz, hogy az anya lenyugtassa a kisebbeket, a pajtába küldi őket – mire aztán kiderül, hogy a zsákban egy halott kecske volt és az apa holttestét valójában a pajtában akasztották fel a szörnyek.
Ez pedig ismét egy jel, hogy a misztikus kisvárosnak saját tudata van, amely pontosan tudja, hogyan ártson a szereplőknek. A holttestet pont abban a pajtában helyezték el, ami a kis Ethannek egy komforthelye volt, ahol semmi rossz nem történt eddig. Ezzel pedig a Matthews családban kitör a teljes nyugtalanság.
De nem ő az egyetlen, aki becsavarodik. A település rendőre, Acosta (Samantha Brown) besokallt a sok borzalomtól ami körül veszi őt már az első évad óta és ellopta a mentőautót, hogy megpróbáljon kiszökni. Természetesen, hiába cikázik körbe-körbe, a végén mindig ugyanott köt ki a környezet misztikus valójából fakadóan. Ez a jelenet azonban sehogy nem vitte előre a történetet azon kívül, hogy láthattunk egy mániás epizódot.
Az viszont egy fokkal érdekesebb volt, hogy Julie és Ethan is útnak indulnak megkeresni elhunyt apjukat az erdőben található romokban — ugyanis itt léphetnek át az elhunytak párhuzamos dimenziójába. Ennek végkimenetelét ugyanakkor nem árulhatjuk el, érdemesebb megnézni.
A Kiút negyedik évada folytatja a lassított tempót, igaz ez még az első epizódnál érthetőbb volt. Olyan dolgok nem kerültek napvilágra, amiről a nézők ne tudtak volna ezelőtt – Jim halálát is tudtuk már, csak arra „vártunk”, hogy a városka is tudomást szerezzen róla. A sorozat mindent megtesz, hogy egy teljes berendelt évadon keresztül húzza a forgatókönyvek egzisztencialista párbeszédekkel, amik nem annyira mélyek, ahogyan azt ők gondolják és szinte semmi nem érdemleges történt két epizód alatt.
Ha más nem, a hangulata megtarthatja a korábbi nézőket, de ha nincs valami nagyobb reveláció, vagy valami harmadik évad végéhez hasonló erőteljes akció, akkor hamar rá fogunk unni. Mindenesetre az új epizód immár elérhető az HBO Max kínálatában!
