Most érkezett: súlyos vonatbaleset történt Magyarországon, megbénult a vasúti közlekedés

Személyvonattal ütközött össze egy kisteherautó Kaposújlak határában, a vasúti átjáróban.

Vonatbaleset történt Magyarországon, megbénult a vasúti közlekedés

A szerelvényen huszonhárman utaztak, míg az autóban csak a vezetője, aki ki tudott szállni. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisteherautót. A baleset miatt szünetel a vasúti közlekedés, az utasokért mentesítő autóbusz érkezik - tájékoztatott a katasztrófavédelem.