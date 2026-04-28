Most érkezett: súlyos vonatbaleset történt Magyarországon, megbénult a vasúti közlekedés

Személyvonattal ütközött össze egy kisteherautó Kaposújlak határában, a vasúti átjáróban.
A szerelvényen huszonhárman utaztak, míg az autóban csak a vezetője, aki ki tudott szállni. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisteherautót. A baleset miatt szünetel a vasúti közlekedés, az utasokért mentesítő autóbusz érkezik - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
