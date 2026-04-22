Korlátozások jönnek az egyik legnagyobb banknál: leáll az egyik legfontosabb funkció

Az Erste Bank hivatalos tájékoztatása szerint két ütemben is nagyszabású karbantartási munkálatokra kerül sor 2026 áprilisában. Bár a fejlesztések célja a szolgáltatási színvonal növelése, az ügyfeleknek érdemes előre tervezniük, mert a George App és a netbanki felületek is pihenőre mennek.

Az Erste Bank tervezett karbantartás idején korlátozottan lesznek elérhetőek bizonyos szolgáltatások

Mikor lesz a sötétség?

A bank két hullámban végzi el a munkálatokat:

2026. április 24. (péntek) 22:00-tól április 25. (szombat) 10:00-ig.

2026. április 29. (szerda) 22:00-tól április 30. (csütörtök) 03:00-ig.

Fontos: A tervezett leállások jogilag bankszünnapnak minősülnek, még akkor is, ha csak a nap egy részét érintik.

Mi NEM fog működni az Erste Banknál?

Ha ezekben az időpontokban szeretnél ügyet intézni, sajnos falakba fogsz ütközni. Az alábbi szolgáltatások szünetelnek:

George App és George Web (teljes elérhetetlenség)

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás (ahol online jóváhagyás szükséges)

Erste TeleBank és minden vállalati csatorna (NetBank, Electra, Business MobilBank)

SMS szolgáltatások és online termékigénylés

Mi az, ami továbbra is elérhető marad?

Szerencsére nem maradsz teljesen pénz nélkül, a legfontosabb fizikai funkciók megmaradnak:

Bankkártyás fizetés: A POS terminálokon továbbra is vásárolhatsz az üzletekben.

ATM-ek: A készpénzfelvétel és a befizetés belföldön zavartalanul üzemel.

Biztonság: A bankkártyák letiltása a TeleBankon keresztül továbbra is lehetséges marad.

Beérkező utalások: Az azonnali átutalások fogadása nem áll le.

Mit érdemes tenned?

Ha tudod, hogy a fenti időszakokban utalnod kellene, vagy online vásárlást tervezel, intézd el még a leállások előtt! Különösen az április 24-i, szombat délelőttbe nyúló karbantartás okozhat kellemetlenséget a hétvégi bevásárlások során, ha nem készülsz fel rá időben.