„A családtagokat átengedtük a kordonon, akik felfutottak hozzá” – Újabb megrázó részletek a Budapest Park-tragédiáról

Súlyos egészségügyi vészhelyzet miatt szakadt félbe a Budapest Park tegnap esti koncertje, miután az Elefánt előtt fellépő Loophia énekesnője, Szolnoki Zsófia Sára hirtelen rosszul lett a színpadon. A produkcióból mindössze egyetlen dal ment le, amikor a váratlan esemény miatt teljesen le kellett állítani az eseményt. A szervezők a zenekarral egyeztetve úgy döntöttek, hogy a helyzet komolyságára való tekintettel az est főkoncertjét elhalasztják, és egy későbbi időpontban tartják meg.

A Loophia együttes énekesnője hirtelen összeesett, de szerencsére azonnal jött a segítség (Fotó: Facebook)

A Loophia énekesnőjét újra kellett éleszteni

Az interneten gyorsan terjedni kezdtek a helyszínen lévők megrázó beszámolói. Egy rajongó a Reddit felületén részletesen is felidézte a drámai perceket, amelyeket közvetlenül a színpad elől, a második sorból nézett végig:

Ott voltam a 2. sorban. Első szám vége felé esett össze hirtelen, bármi előjel nélkül, először azt gondoltuk, hogy a show része, majd a gitáros észrevette, hogy földön fekszik és segítséget kért. 2-3 mentős és pár crew-member gyorsan felfutott, felvette az elájult testet és a színpad szélére vitték, ahol lefedték. Eközben a családtagokat átengedtük a kordonon, akik felfutottak hozzá. Egyre több mentős ment fel és egy mentőautó is érkezett. Utána egy óráig kb. vártuk a híreket, hogy jól van-e, hiszen el volt fedve és a családja is el lett küldve onnan. Amennyit lehet tudni, az az, hogy leállt a szíve, de szerencsére stabil állapotban tudták kórházba juttatni. Nagyon hamar cselekedett a crew és a helyi mentők. Elég megrázó volt, hogy egyik pillanatról a másikra ilyen történhet...

– olvasható a szívszorító beszámoló. A helyszíni információk alapján a fiatal lánynak valóban leállt a szíve, így a rendezvény orvosi stábjának azonnali újraélesztést kellett alkalmaznia a színpadon. A gyors és professzionális beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát, mielőtt a rohammentő kórházba szállította volna.

Megszólalt az Elefánt együttes

Az Elefánt együttes hivatalos közleményben köszönte meg a gyors és szakszerű orvosi ellátást, és tájékoztatta a közönséget a folytatásról: „Mindannyiunkat nagyon megrázott az eset, ezért a Budapest Park stábjával együtt úgy döntöttünk, hogy az esemény súlyára való tekintettel az a helyes döntés, hogy a mai koncertet egy későbbi időpontban tartjuk meg. Az új dátummal kapcsolatban hamarosan tájékoztatunk Titeket a jegyvásárláskor használt email-címen és a saját, illetve a Budapest Park social media felületein. Küldjetek sok erőt Neki és reménykedjünk benne, hogy minden rendben lesz vele. Köszönjük nektek a türelmet és empátiát! Hamarosan jelentkezünk.” A koncerten azonban egy sokkal érzelmesebb gesztust tett Szendrői Csaba, amit az alábbi TikTok videóban láthatunk teljes terjedelmében:

Sajnálom srácok, egyszerűen vannak pillanatok, amikor nem tehetjük meg, hogy jól érezzük magunkat, úgyhogy borzasztóan sajnálom tényleg. Részben miattam is van ez, mert én voltam az, aki úgy gondolta, hogy nem tud most feljönni és jól érezni magát. Szurkoljunk Zsófinak, és találkozunk!

– mondta elcsukló hangon az Elefánt frontembere.