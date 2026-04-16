Rejtélyes betegség terjed: többen meghaltak

Egyelőre azonosítatlan betegség terjed Kelet-Afrikában: legalább öten meghaltak, további 35 ember pedig megbetegedett az elmúlt hetekben. Az esetet jelenleg is vizsgálja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a helyi hatóságok.

Rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

A WHO vizsgálja a betegséget

A rejtélyes kórt először Burundi Mpanda nevű körzetében észlelték. A hatóságok szerint egyelőre nem jelentettek eseteket az ország határain kívül, ugyanakkor még nem tudni, hogy egy teljesen új betegségről, vagy egy már ismert fertőzés mutálódott változatáról van-e szó. A tünetek között szerepel a láz, hányás, hasmenés, vér a vizeletben, fáradtság és hasi fájdalom. Súlyosabb esetekben sárgaság és vérszegénység is kialakulhat. A fertőzés eddig főként egy háztartáson belül, illetve szoros kontaktus útján terjedt.

A szakemberek kezdetben attól tartottak, hogy a betegség hasonló lehet az Ebolához, azonban a laboratóriumi vizsgálatok ezt kizárták. A jelenlegi adatok szerint a fertőzés nem köthető sem az Ebola- és Marburg-vírushoz, sem a Rift-völgyi lázhoz, a sárgalázhoz vagy a krími-kongói vérzéses lázhoz, amelyek korábban már okoztak járványokat a térségben.

Dr. Lydwine Badarahana, Burundi egészségügyi minisztere közölte: az első vizsgálatok eredményei megnyugtatóak abból a szempontból, hogy nem a legismertebb, súlyos fertőzések egyikéről van szó, ugyanakkor a kiváltó ok pontos meghatározása továbbra is folyamatban van. Hangsúlyozta, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a közegészség védelme és a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.