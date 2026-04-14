Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tibor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem csak szemölcsre jó – íme a vérehulló fecskefű gyógyhatásai

vérehulló fecskefű
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 19:15
gyógynövényegészséggyógyhatás
Kertekből, az út széléről és erdei ösvényekről is ismerjük a feltűnően sárga virágú növényt, amely a tavasz egyik fontos hírnöke. A vérehulló fecskefű azonban sokkal több, mint azt elsőre gondolnánk: az erős hatású gyógynövényt az egészségünk szolgálatába is állíthatjuk.
László Juli
A szerző cikkei
  • Fontos gyógynövény volt a népgyógyászatban a fecskefű, amelyet külsőleg és belsőleg is alkalmaztak.
  • Számtalan jótékony hatása van a vérehulló fecskefűnek, amely nem csak a szemölcsöt gyógyítja.
  • A modern gyógyászatnak köszönhetően rengeteg módon használhatjuk a gyógynövényt.

A vérehulló fecskefű, rövidebb nevén fecskefű, mindenki számára ismeretes, mégis keveset tudunk erről a gyógy- és egyben gyomnövényről, amely a mákfélék családjába tartozik. A szárát eltörve, a leveleit vagy virágát letépve sárgás-narancssárgás színű folyadék, vagyis tejnedv jelenik meg, melyet jellemzően szemölcsök és tyúkszem kezelésére használunk. Alább kifejtjük, miért ennyire értékes ez a folyadék, valamint a növény többi része.

Letépett vérehulló fecskefű, amelyet egy női kéz tart, az ujján az ismert sárga nedv látható
A vérehulló fecskefű és hatása a rákkutatók körében is vizsgálatok alapját képezi.
Fotó: Oksana Vinopalova /   shutterstock

A vérehulló fecskefű nagy múltra tekint vissza

A népgyógyászat sok más értékes gyógynövényhez hasonlóan a vérehulló fecskefű egészségre gyakorolt hatásait is évszázadok óta ismeri és elismeri. Külön érdekesség, hogy a Magyar Gyógyszerkönyvben is szerepel, mint hivatalos gyógyhatású anyag, köszönhetően a tudományos vizsgálatoknak és eredményeknek. Míg régen előszeretettel alkalmazták belsőleg a máj és az epe betegségeinek gyógyítására, manapság a belsőleges felhasználása kizárólag orvosi előírásra lehetséges gyógykészítmények formájában, mivel maga a növény mérgező hatással is bír. A friss vérehulló fecskefű nedvét csakis szemölcsökre és tyúkszemre szabad alkalmazni, méghozzá legfeljebb napi 2-3 alkalommal. 

Szerteágazók a vérehulló fecskefű gyógyhatásai

A gyógyszeripar számára értékes hatóanyagot a növény virágos szárából, valamint a gyökérből és gyökértörzsből nyerik. Ezek a részek alkaloidokat, vagyis szerves vegyületeket tartalmaznak, amelyeknek erőteljes élettani és farmakológiai hatásai vannak. Található még bennük illóolaj, gyanta, de szerves savak és C-vitamin is. A növény egyik fontos alkaloidja, a kelidonin, kiváló fájdalomcsillapító és görcsoldó, ezenfelül a szemölcsoldatok egyik fő alkotóeleme.

A gyógynövény messze híres vírusellenes hatásáról, ezért is alkalmazzuk különféle formákban a humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzés következtében kialakuló, kézfejen, ujjakon, lábon vagy talpon növekvő szemölcsökre. Eredményesnek bizonyul a gyakran fájdalmas kinövéssel, a tyúkszemmel, de a vastag bőrkeményedésekkel szemben is, amelyeket lazíthatnak, puhíthatnak a fecskefű értékes hatóanyagai. 

Fontos, hogy szemölcs, tyúkszem és bőrkeményedés esetén is csak az érintett részeket kezeljük, az egészséges bőrt ne érje se a nedv, se más gyógykészítmény, mert az ép területeken irritációt okozhat.

Alapvető, hogy türelmesek legyünk, hiszen a vérehulló fecskefű nem 1-2 nap alatt fejti ki hatását. A legjobb, ha több héten keresztül alkalmazzuk.

Friss vérehulló fecskefű szárak és virágok egy tálcán, közöttük üvegcsében tinktúra
Számos formában feldolgozzák a vérehulló fecskefüvet. 
Fotó: Madeleine Steinbach /   shutterstock

A vérehulló fecskefű mire jó még?

Az évek során több kutatás is bizonyította, amit a régmúlt orvosai már tudtak, hogy a vérehulló fecskefű imént taglalt antivirális hatása a herpesz, de még az influenza ellen is hatásos lehet kivonatok formájában. Ezenkívül érdemes kiemelni a növény baktérium- és gombaölő tulajdonságát is, ami a már említett kelidonin, a fehérjebontó enzimek, valamint a flavonoidok egymást erősítő hatásának köszönhető. A növényből készült termékeket ezért gombás és/vagy bakteriális bőrfertőzések esetén is alkalmazhatjuk. A fecskefű előnye, hogy képes megállítani a baktériumok szaporodását, főleg a redős testtájékokon, például az ujjak között vagy a hónaljban.

Mindezen kívül nem elhanyagolható a gyógynövény gyulladáscsökkentő és sebgyógyító képessége sem, ami a levelek és a gyökér magas cink- és réztartalmának köszönhető. Ügyeljünk azonban, hogy nyílt sebbe sose kerüljön a szer.

Milyen formákban alkalmazható a vérehulló fecskefű?

A jótékony hatásokat számtalan módon kiélvezhetjük, hiszen a vérehulló fecskefű értékes hatóanyagai tea, kivonatok, tinktúrák, oldatok és cseppek, ecsetelők, kenőcsök, balzsam, fogkrémek és szájvizek formájában is elérhetők.

Vigyázzunk vele, mérgező is lehet a vérehulló fecskefű

A vérehulló fecskefű nem megfelelő felhasználása és nagy mennyiségű alkalmazása ártalmas lehet a szervezetünkre nézve, ezért érdemes mindig alaposan tájékozódni az adott gyógykészítmény kapcsán, hallgatni az orvosi javallatokra, illetve nem túlzásba vinni a friss növény nedvével való önkezelést. Várandósság alatt, illetve gyerekkorban teljes mértékben kerülendő a vérehulló fecskefű alkalmazása.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi diagnózist és kezelési javaslatot. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel!)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu