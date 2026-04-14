Nem csak szemölcsre jó – íme a vérehulló fecskefű gyógyhatásai

Fontos gyógynövény volt a népgyógyászatban a fecskefű, amelyet külsőleg és belsőleg is alkalmaztak.

Számtalan jótékony hatása van a vérehulló fecskefűnek, amely nem csak a szemölcsöt gyógyítja.

A modern gyógyászatnak köszönhetően rengeteg módon használhatjuk a gyógynövényt.

A vérehulló fecskefű, rövidebb nevén fecskefű, mindenki számára ismeretes, mégis keveset tudunk erről a gyógy- és egyben gyomnövényről, amely a mákfélék családjába tartozik. A szárát eltörve, a leveleit vagy virágát letépve sárgás-narancssárgás színű folyadék, vagyis tejnedv jelenik meg, melyet jellemzően szemölcsök és tyúkszem kezelésére használunk. Alább kifejtjük, miért ennyire értékes ez a folyadék, valamint a növény többi része.

A vérehulló fecskefű és hatása a rákkutatók körében is vizsgálatok alapját képezi.

A vérehulló fecskefű nagy múltra tekint vissza

A népgyógyászat sok más értékes gyógynövényhez hasonlóan a vérehulló fecskefű egészségre gyakorolt hatásait is évszázadok óta ismeri és elismeri. Külön érdekesség, hogy a Magyar Gyógyszerkönyvben is szerepel, mint hivatalos gyógyhatású anyag, köszönhetően a tudományos vizsgálatoknak és eredményeknek. Míg régen előszeretettel alkalmazták belsőleg a máj és az epe betegségeinek gyógyítására, manapság a belsőleges felhasználása kizárólag orvosi előírásra lehetséges gyógykészítmények formájában, mivel maga a növény mérgező hatással is bír. A friss vérehulló fecskefű nedvét csakis szemölcsökre és tyúkszemre szabad alkalmazni, méghozzá legfeljebb napi 2-3 alkalommal.

Szerteágazók a vérehulló fecskefű gyógyhatásai

A gyógyszeripar számára értékes hatóanyagot a növény virágos szárából, valamint a gyökérből és gyökértörzsből nyerik. Ezek a részek alkaloidokat, vagyis szerves vegyületeket tartalmaznak, amelyeknek erőteljes élettani és farmakológiai hatásai vannak. Található még bennük illóolaj, gyanta, de szerves savak és C-vitamin is. A növény egyik fontos alkaloidja, a kelidonin, kiváló fájdalomcsillapító és görcsoldó, ezenfelül a szemölcsoldatok egyik fő alkotóeleme.

A gyógynövény messze híres vírusellenes hatásáról, ezért is alkalmazzuk különféle formákban a humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzés következtében kialakuló, kézfejen, ujjakon, lábon vagy talpon növekvő szemölcsökre. Eredményesnek bizonyul a gyakran fájdalmas kinövéssel, a tyúkszemmel, de a vastag bőrkeményedésekkel szemben is, amelyeket lazíthatnak, puhíthatnak a fecskefű értékes hatóanyagai.

Fontos, hogy szemölcs, tyúkszem és bőrkeményedés esetén is csak az érintett részeket kezeljük, az egészséges bőrt ne érje se a nedv, se más gyógykészítmény, mert az ép területeken irritációt okozhat.

Alapvető, hogy türelmesek legyünk, hiszen a vérehulló fecskefű nem 1-2 nap alatt fejti ki hatását. A legjobb, ha több héten keresztül alkalmazzuk.