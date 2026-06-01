Rossz hír: Leáll a villamosközlekedés Budapesten, így járnak majd a pótlóbuszok

A munkálatok idején a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca-Róbert Károly körút közötti szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, amely az 1-es villamost pótolja.
A BKK közlése szerint
A közlekedési társaság az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján segíti az útvonaltervezést, valamint lehetőséget biztosít jegyek és bérletek megvásárlására is - írja az MTI.
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