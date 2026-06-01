Rossz hír: Leáll a villamosközlekedés Budapesten, így járnak majd a pótlóbuszok

A munkálatok idején a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca-Róbert Károly körút közötti szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, amely az 1-es villamost pótolja.

Leáll a villamosközlekedés az 1-es villamos ezen szakaszán

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A BKK közlése szerint

Zuglót, Észak-Buda térségéből a H5-ös HÉV-ről, illetve a 17-es, 19-es és 41-es villamosokról átszállva az M2-es metróval lehet majd elérni.

Újpest felől Kelet-Pest irányába az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazva, majd az M2-es metróra átszállva lehet továbbutazni.

A közlekedési társaság az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján segíti az útvonaltervezést, valamint lehetőséget biztosít jegyek és bérletek megvásárlására is - írja az MTI.