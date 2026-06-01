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Rossz hír: Leáll a villamosközlekedés Budapesten, így járnak majd a pótlóbuszok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors villamos
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 06:18
róbert károly körútmetró
Az 1-es villamos karbantartási munkák miatt június 7-én, vasárnap üzemkezdettől 8.30 óráig a Bécsi út-Vörösvári út és a Göncz Árpád városközpont, illetve a Lehel utca-Róbert Károly körút és Kelenföld vasútállomás között jár majd.

A munkálatok idején a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca-Róbert Károly körút közötti szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, amely az 1-es villamost pótolja.

Leáll a villamosközlekedés az 1-es villamos ezen szakaszán
Leáll a villamosközlekedés az 1-es villamos ezen szakaszán
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A BKK közlése szerint 

  • Zuglót, Észak-Buda térségéből a H5-ös HÉV-ről, illetve a 17-es, 19-es és 41-es villamosokról átszállva az M2-es metróval lehet majd elérni.
  • Újpest felől Kelet-Pest irányába az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazva, majd az M2-es metróra átszállva lehet továbbutazni.

A közlekedési társaság az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján segíti az útvonaltervezést, valamint lehetőséget biztosít jegyek és bérletek megvásárlására is - írja az MTI.

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