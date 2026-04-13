Egy egyszerűnek tűnő fejfájásból életveszélyes állapot lett, egy brit tanárnő megjárta a poklot.

Fejfájásként indult a súlyos betegség

Olivia Griffiths középiskolai tanárként dolgozott, amikor erős fej- és nyakfájdalmat kezdett érezni. A tüneteket eleinte nem tartotta súlyosnak, és stressznek tulajdonította. Kevesebb mint 24 órával később azonban állapota drámaian romlott: intenzív osztályra került, családját pedig arra figyelmeztették, hogy készüljenek a legrosszabbra. A diagnózis bakteriális agyhártyagyulladás volt.

Azt hittem, csak fejfájás – ami ezután történt, életem legszörnyűbb rémálma lett

A testem nem működött rendesen – azt hittem, meghalok

– emlékezett vissza Olivia.

Tünetei között szerepelt a fényérzékenység, erős fájdalom a nyak mozgatásakor, zavartság, valamint hányás. Másnap orvosa azonnali vizsgálatra küldte. A kórházban 12 órát kellett várnia, majd gerinccsapolással igazolták a bakteriális agyhártyagyulladást. Hetekig kórházban kezelték, és bár túlélte a betegséget, maradandó következményekkel kellett szembenéznie: súlyos halláskárosodás, krónikus fájdalmak, migrén, valamint több hosszú távú betegség alakult ki nála.

Két évvel később, 2024 szeptemberében a betegség újra lecsapott. Olivia azonnal felismerte a tüneteket, de kezdetben nem vették komolyan, mivel azt mondták, az agyhártyagyulladás ritkán tér vissza. Állapota két nappal később súlyosbodott, és ismét kórházba került. A vizsgálatok végül megerősítették: újra agyhártyagyulladása van, egy másik törzs okozta fertőzés formájában. A második alkalom különösen megterhelő volt: a gerinccsapolás háromszor is sikertelenül zajlott, ami rendkívüli fájdalommal járt.

A betegség teljesen felforgatta az életét. Fel kellett adnia tanári karrierjét, és depresszióval, szorongással, valamint poszttraumás stresszel diagnosztizálták.

Azt mondták, soha nem leszek már a régi. Úgy éreztem, elvették az életemet.

Hosszú felépülési folyamat után azonban életmódváltással sikerült javítania állapotán. Átalakította étrendjét, elkezdett sportolni, és végül saját pilates- és életmód-tanácsadó vállalkozást indított. Ma már gyógyszerek nélkül él, és állítása szerint több mint egy éve nem volt egyetlen tünete sem, tudta meg a Mirror.