„Azt hittem, csak fejfájás – ami ezután történt, életem legszörnyűbb rémálma lett”

fejfájás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:30
betegségagyhártyagyulladás
A fiatal nő nem gyanakodott. A fejfájás mögött valós veszély rejtőzött.

Egy egyszerűnek tűnő fejfájásból életveszélyes állapot lett, egy brit tanárnő megjárta a poklot.

Fejfájásból veszélyes kór
Fejfájásból veszélyes kór

Olivia Griffiths középiskolai tanárként dolgozott, amikor erős fej- és nyakfájdalmat kezdett érezni. A tüneteket eleinte nem tartotta súlyosnak, és stressznek tulajdonította. Kevesebb mint 24 órával később azonban állapota drámaian romlott: intenzív osztályra került, családját pedig arra figyelmeztették, hogy készüljenek a legrosszabbra. A diagnózis bakteriális agyhártyagyulladás volt.

Azt hittem, csak fejfájás – ami ezután történt, életem legszörnyűbb rémálma lett

A testem nem működött rendesen – azt hittem, meghalok

 – emlékezett vissza Olivia.

Tünetei között szerepelt a fényérzékenység, erős fájdalom a nyak mozgatásakor, zavartság, valamint hányás. Másnap orvosa azonnali vizsgálatra küldte. A kórházban 12 órát kellett várnia, majd gerinccsapolással igazolták a bakteriális agyhártyagyulladást. Hetekig kórházban kezelték, és bár túlélte a betegséget, maradandó következményekkel kellett szembenéznie: súlyos halláskárosodás, krónikus fájdalmak, migrén, valamint több hosszú távú betegség alakult ki nála. 

Két évvel később, 2024 szeptemberében a betegség újra lecsapott. Olivia azonnal felismerte a tüneteket, de kezdetben nem vették komolyan, mivel azt mondták, az agyhártyagyulladás ritkán tér vissza. Állapota két nappal később súlyosbodott, és ismét kórházba került. A vizsgálatok végül megerősítették: újra agyhártyagyulladása van, egy másik törzs okozta fertőzés formájában. A második alkalom különösen megterhelő volt: a gerinccsapolás háromszor is sikertelenül zajlott, ami rendkívüli fájdalommal járt. 

A betegség teljesen felforgatta az életét. Fel kellett adnia tanári karrierjét, és depresszióval, szorongással, valamint poszttraumás stresszel diagnosztizálták.

Azt mondták, soha nem leszek már a régi. Úgy éreztem, elvették az életemet.

Hosszú felépülési folyamat után azonban életmódváltással sikerült javítania állapotán. Átalakította étrendjét, elkezdett sportolni, és végül saját pilates- és életmód-tanácsadó vállalkozást indított. Ma már gyógyszerek nélkül él, és állítása szerint több mint egy éve nem volt egyetlen tünete sem, tudta meg a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu