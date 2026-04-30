Autósok, figyelem! – Elkészült a négysávos út

Újabb jelentős állomásához érkezett a mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat-fejlesztés: az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentése szerint április 30-tól, csütörtöktől teljes szélességében megnyílik a forgalom előtt a Busó körforgalom és az M6-os autópálya közötti új autóút.

Az autósok így már mindkét irányban 2x2 sávon közlekedhetnek, amivel létrejön Mohács és az M6-os autópálya végleges, gyorsabb összeköttetése. Az érintett szakaszon szerdán kezdődött meg a műszaki átadás-átvételi eljárás, ennek lezárását követően nyitják meg teljes egészében az utat a közlekedők előtt.

Egyelőre még lesz sebességkorlátozás az új autóúton

Bár az új négysávos szakasz használhatóvá válik, a minisztérium hangsúlyozta, hogy a biztonságos közlekedés érdekében ideiglenesen 60 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

Ez a korlátozás várhatóan június közepéig marad érvényben, ugyanis addig tart a hatósági forgalomba helyezési eljárás. Amint megszületik a végleges forgalomba helyezési engedély, az autóút már a végleges forgalmi rend szerint működhet tovább – áll az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.