Autósok, figyelem! – Elkészült a négysávos út

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 11:20
Fontos közlekedési fejlesztés érkezik Baranyába: csütörtöktől már teljes szélességében használhatják az autósok a Busó körforgalom és az M6-os autópálya közötti új, 2x2 sávos útszakaszt.

Újabb jelentős állomásához érkezett a mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat-fejlesztés: az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentése szerint április 30-tól, csütörtöktől teljes szélességében megnyílik a forgalom előtt a Busó körforgalom és az M6-os autópálya közötti új autóút.

Az autósok örömére elkészült az új autóút
Fotó: Facebook

Az autósok így már mindkét irányban 2x2 sávon közlekedhetnek, amivel létrejön Mohács és az M6-os autópálya végleges, gyorsabb összeköttetése. Az érintett szakaszon szerdán kezdődött meg a műszaki átadás-átvételi eljárás, ennek lezárását követően nyitják meg teljes egészében az utat a közlekedők előtt.

Egyelőre még lesz sebességkorlátozás az új autóúton

Bár az új négysávos szakasz használhatóvá válik, a minisztérium hangsúlyozta, hogy a biztonságos közlekedés érdekében ideiglenesen 60 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

Ez a korlátozás várhatóan június közepéig marad érvényben, ugyanis addig tart a hatósági forgalomba helyezési eljárás. Amint megszületik a végleges forgalomba helyezési engedély, az autóút már a végleges forgalmi rend szerint működhet tovább – áll az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu