Nem jutott messzire: fülön csípték a rendőrök a pápai tolvajt

A Pápai Rendőrkapitányság nyomozói gyorsan azonosították és elfogták azt a 24 éves helyi lakost, aki április közepén egy városi közintézmény öltözőjéből lopott.

Fotó: Police.hu

A férfi a gyanú szerint kifigyelte a sértettek őrizetlenül hagyott készpénzét, majd távozása előtt közel 270 ezer forintot vett el.

A rendőrök rövid időn belül felismerték az elkövetőt, elfogták, majd őrizetbe vették és kihallgatták. Ellene lopás miatt indult eljárás. Az ellopott készpénzt hiánytalanul lefoglalták tőle, így azt a sértettek teljes egészében visszakapták – írja a police.hu.