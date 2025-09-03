Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Araszol a forgalom az M0-áson, hatalmas baleset történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 09:51
A helyszínre mentő is érkezett.
Kamion és személyautó ütközött össze az M0-ás autóút Megyeri-híd felé vezető oldalán, Csömör térségében, a 67-es kilométerszelvénynél. A ráfutásos balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon két sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

 

