Sajtóközleményt adott ki a Mészáros Csoport

A mai napon osztalék kifizetéséről határozó közgyűlést követően Mészáros Lőrinc, az Opus Global Nyrt. részvényese az alábbi nyilatkozatot kívánja közzétenni.
Az Opus Global Nyrt. mai napon tartott közgyűlése döntést hozott az osztalék kifizetéséről. A közgyűlési határozatot követően tájékoztatásul közlöm, hogy a részemre megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben kívánok a társaságtól saját részvényeket vásárolni. Ennek érdekében jelen közleménnyel egyidejűleg hivatalosan megkerestem az Opus Global Nyrt.-t vételi szándékommal.
