Orbán Viktor bejelentette: Átadták az M4-es autóút legújabb szakaszát

"A magyarok pénzének sokkal jobb helye van az Alföldön, például egy korszerű út formájában, mint egy ukrán oligarcha zsebében" - jelentette be nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, az M4-es útátadót követően.

Jó hírt osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt írta Orbán Viktor

Átadtuk az M4-es autóút legújabb szakaszát

- jelentette be az örömhírt Orbán Viktor.