Orbán Viktor bejelentette: Átadták az M4-es autóút legújabb szakaszát

"A magyarok pénzének sokkal jobb helye van az Alföldön, például egy korszerű út formájában, mint egy ukrán oligarcha zsebében" - jelentette be nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, az M4-es útátadót követően.
Átadtuk az M4-es autóút legújabb szakaszát
- jelentette be az örömhírt Orbán Viktor.
