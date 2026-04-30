Összetört a szíve: titkos szerelmét gyászolja Mel Gibson

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 12:40
Tragikus baleste történt. Mel Gibson közeli barátja és kolléganője, Nadia Fares a hónap elején hunyt el egy úszómedencében történt baleset következtében, a veszteség pedig mélyen megrendítette a hollywoodi sztárt.
Borzasztó veszteség érte Mel Gibsont: a sztár egy közeli barátját és kolléganőjét gyászolja, aki a feltételezések szerint egyben a titkos szerelme is volt. Nadia Fares marokkói–francia színésznő április 17-én hunyt el, egy úszómedencében történt incidenst követően.

 Az 57 éves Farest április 11-én eszméletlenül találták meg egy párizsi luxusedzőterem medencéjében. Miután kórházba szállították, a színésznőt mesterséges kómába helyezték, néhány nappal később azonban szívrohamot kapott és elhunyt.

A 70 éves Mel Gibsont a hírek szerint mélységesen megrendítette a tragédia. Mindamellett, hogy a páros közösen szerepelt a 2022-es Vonalban vagy című thrillerben, igen szoros kötelék állt fent kettejük közt, mi több, egy bennfentes szerint a kapcsolatuk nemrég romantikussá is vált. A kilencgyermekes színész 2025 decemberében erősítette meg a szakítását partnerével, Rosalind Ross-szal, mialatt a forrás szerint erős érzelmeket táplált Nadia iránt.

Mel élete során számtalan nőbe volt szerelmes, és Nadia Fares kétségtelenül egyike azoknak a hölgyeknek, akiket mélységesen szeretett és tisztelt a közös munkájukért, valamint a megtörhetetlen barátságukért. Lehet, hogy jobban törődött vele, mint Nadia ővele, de szoros kötelék volt közöttük, ami hihetetlen veszteséggé teszi számára a halálát

- súgta meg a forrás.

A tragédiát Nadia Fares lányai, Cylia és Shana Chasman erősítették meg, akik a színésznő korábbi férjétől, az amerikai producertől, Steve Chasmantól születtek. Úgy tudni, a temetést a napokban tartották meg.

Mély szomorúsággal jelentjük be Nadia Fares pénteken bekövetkezett halálát. Franciaország egy nagyszerű művészt, mi pedig elsősorban egy édesanyát vesztettünk el

- olvasható az általuk kiadott közleményben, a Mirror beszámolója szerint.


 

 

