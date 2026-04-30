Illegális ajakfeltöltés állították elő: ezt a büntetést kapta a békéscsabai kuruzslót

Kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző békéscsabai nőt, aki kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg. Az ítélet jogerős - tájékoztatta a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-t.

Illegális ajakfeltöltés miatt állították elő a kozmetikust / Fotó: puhhha / Shutterstock

Illegális ajakfeltöltés miatt ítéltek el egy kozmetikust

Mint írták, a büntetlen előéletű 23 éves nő 2023-ban szerzett kozmetikus technikus szakképesítést, majd egyéni vállalkozóként békéscsabai lakóházában kialakított kozmetikát működtetett.

A szalonban - szakorvosi végzettséghez kötött invazív orvos-esztétikai beavatkozást - hialuronsavas ajakfeltöltést végzett anyagi ellenszolgáltatásért, ám ahhoz nem rendelkezett semmilyen egészségügyi, orvosi végzettséggel és felelősségbiztosítással sem.

A nő ezt a szolgáltatást az internetes közösségi oldalakon hirdette, emiatt - közérdekű bejelentés nyomán - a Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei 2024 novemberében hatósági ellenőrzést végeztek, amely alapján rendőri intézkedésre került sor.

A nyomozás során kiderült, hogy a kozmetikus öt vendég részére végezte el a kezelést 511 ezer forint értékben, az összeg erejéig a Békéscsabai Járásbíróság vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.