Illegális ajakfeltöltés állították elő: ezt a büntetést kapta a békéscsabai kuruzslót

Kuruzslás vétsége miatt pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző békéscsabai nőt, aki kozmetikus végzettséggel ezt nem tehette volna meg. Az ítélet jogerős - tájékoztatta a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-t.
Mint írták, a büntetlen előéletű 23 éves nő 2023-ban szerzett kozmetikus technikus szakképesítést, majd egyéni vállalkozóként békéscsabai lakóházában kialakított kozmetikát működtetett.
A szalonban - szakorvosi végzettséghez kötött invazív orvos-esztétikai beavatkozást - hialuronsavas ajakfeltöltést végzett anyagi ellenszolgáltatásért, ám ahhoz nem rendelkezett semmilyen egészségügyi, orvosi végzettséggel és felelősségbiztosítással sem.
A nő ezt a szolgáltatást az internetes közösségi oldalakon hirdette, emiatt - közérdekű bejelentés nyomán - a Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei 2024 novemberében hatósági ellenőrzést végeztek, amely alapján rendőri intézkedésre került sor.
A nyomozás során kiderült, hogy a kozmetikus öt vendég részére végezte el a kezelést 511 ezer forint értékben, az összeg erejéig a Békéscsabai Járásbíróság vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.
Magyarországon a töltőanyagokkal, fillerekkel (például hialuronsav) végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás, feltöltés, botox kezelés és bioszálas kontúrterápia kezelés szakorvosi - égés- és plasztikai sebész, valamint bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológus - képesítéshez kötött egészségügyi tevékenységnek minősül, ilyen beavatkozásokat kozmetikusok nem végezhetnek - nyomatékosították a közleményben.
