Veszélyes csomók, anyajegyek a gyereknél: vedd észre időben!

Riasztó tünetek, amik azonnali cselekvést kívánnak: sötétedő anyajegyek, duzzadt nyirokcsomók vagy kínzó hasi görcsök – három probléma, ami rettegéssel tölti el a szülőket. Tudd meg, mikor elég egy sima vizsgálat, és mikor elkerülhetetlen a sebészi beavatkozás a gyerekednél.

Gyanús anyajegyek a bőrön

Amikor egy sötét, furcsa formájú anyajegyet találsz a gyerek bőrén, az első utatok sosem a sebészetre vezet. Irány a bőrgyógyász: ő dönti el, van-e ok az aggodalomra. Ha a szakorvos szövettani vizsgálatot javasol, akkor lép be a képbe a sebész, aki elvégzi a kimetszést. A gyerek korától és az anyajegy méretétől függően ezt általában helyi érzéstelenítésben, ritkábban altatásban csinálják. A kapott szövettani eredmény birtokában ismét a bőrgyógyász mondja meg a további teendőket.

Riasztóan duzzadt nyirokcsomók

A nyirokcsomók a szervezet fontos védőbástyái. Egy sima fertőzésnél a góc környékén lévő csomók megnagyobbodnak, ami egy teljesen normális védekező reakció, önmagában nem indokol sebészi beavatkozást. Azonnal lépned kell viszont, ha a csomók száma és mérete durván megnő, és egyszerre több helyen (nyak, lágyék, hónalj) is megjelennek. Ha ehhez ráadásul hasi fájdalom, vagy a máj és a lép megnagyobbodása is társul, sürgős hematológiai kivizsgálásra van szükség. Ha a hematológus szövettant kér, a sebész jellemzően altatásban veszi ki a mintát, a további kezelésről pedig a szakorvos dönt.

Epekő a gyereknél: egyáltalán nem ritka

Egyre több kamasznál, sőt egészen fiatal gyereknél is előfordul az epekövesség. Ha egy zsírosabb étkezés után a gyerek tompa vagy heves, görcsös felhasi fájdalomra panaszkodik, azonnal gyanakodnod kell. A kő ilyenkor elzárja az epehólyag kivezető járatát, a hólyag izmai megfeszülnek, de ürülni nem tudnak. A görcsoldó átmenetileg megszüntetheti a panaszt, de a kezeletlen kövesség súlyos szövődményeket okozhat.

Szövődmények, amikre nagyon figyelj

Láz és erőteljes felhasi fájdalom esetén azonnal gondolni kell az epehólyag-gyulladásra. Ha az apró kövek a közös epevezetékben akadnak el, kialakul az elzáródásos sárgaság. Ilyenkor az epefesték nem tud kiürülni a májból, felszaporodik a szervezetben, amitől a szemfehérje és a bőr sárgás árnyalatú lesz. A vizelet sörbarnává válik, a széklet színe pedig ijesztően kivilágosodik. Mivel a hasnyálmirigy is nagyon közel van, a pangás miatt akár hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat. A diagnózis felállításához egy sima ultrahang is elég, ami száz százalékos biztonsággal megmutatja a köveket.