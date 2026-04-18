Csodával határos módon túlélte a 18 méteres zuhanást a 4 éves kisfiú

Meglepő és egyben megdöbbentő baleset történt az Egyesült Államokban, Massachusetts államban: egy négyéves kisfiú kizuhant egy hetedik emeleti lakás ablakából a Lincoln Village Apartments épületében április 15-én, szerda este fél nyolc körül.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Worcesteri Rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek a mentők kiérkezésekor eszméleténél volt és lélegzett, majd kórházba szállították, ahol stabilizálták az állapotát. A beszámolók szerint az esést egy vastag mulcsréteg tompította, ami jelentős szerepet játszhatott abban, hogy a kisfiú túlélte a mintegy 18 méteres zuhanást.

Egy szemtanú, aki Antonio néven nyilatkozott, elmondta: saját szemével látta a balesetet, és azonnal értesítette a hatóságokat.

Ahogy földet ért, azt gondoltam, ezt nem lehet túlélni. Ennek a gyereknek őrangyalai voltak

– fogalmazott.

A rendőrség szerint a baleset rendkívül szerencsés kimenetelű volt.

Ez egy különleges és ritka eset, ami egészen másképp is végződhetett volna

– mondta Elise Miranda őrmester.

A hatóságok a nyári időszak közeledtével a megelőzés fontosságára is felhívták a figyelmet. Arra kérik a családokat, hogy fokozottan ügyeljenek a nyitott ablakokra, ellenőrizzék a szúnyoghálók rögzítését, és győződjenek meg arról, hogy azok biztonságosan a helyükön vannak.

A baleset idején a kisfiú mindkét szülője otthon tartózkodott, ellenük nem várható eljárás. Az ügy körülményeit a rendőrség bűnügyi egysége tovább vizsgálja – írja a People.