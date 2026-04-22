Új mentorprogramot indít a rendőrség: a gyerekek tanítanák az idősebb generációt a biztonságos internethasználatra

A projekt célja, hogy a középiskolásokból tudatos digitális „mentort” képezzen, akik nemcsak eligazodnak az online világban, hanem ezt a tudást tovább is adják saját családjukban.

Egy mentorprogram, ahol minden generáció nyer - ezt kínálja a CyberSecure

Forrás: Police.hu

2026. április 21-én a rendezvény során hatvan IX. osztályos középiskolás tizenöt csapatban sajátíthatta el a kiberbiztonság alapjait. A játékos, interaktív délután során a diákok valódi digitális szerepekbe léphettek. Jelszóbíróként erős és biztonságos jelszavakat hoztak létre. Phishing nyomozóként leleplezték a gyanús üzeneteket és online csalásokat. Informatikai biztonsági tisztként az okoseszközök biztonságának javítására tettek javaslatokat.

A középiskolások az új ismeretek megszerzése mellett elismerő oklevélben is részesültek és kaptak egy mentori eszköztárat családi védelmi kódexszel, kiberképeslapokkal és -memóriajátékkal, hogy családjukban magabiztos online segítőként működhessenek, írja a Police.hu.