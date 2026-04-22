Mulasztás okozta a halálát a férfinak, aki egy otthonból tűnt el

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy Komárom-Esztergom vármegyei szociális intézmény igazgatója, és a tagintézményeként működő idősotthon vezetői ellen. Az elkövetők mulasztása miatt az otthont észrevétlenül elhagyó egyik gondozott eltévedt, és a téli hidegben kihűlt.
A vádirat szerint 2021. decemberében a gépjárműforgalmat felújítási munkák miatt a portaszolgálattal őrzött főkapu helyett az addig nem használt oldalkapuhoz terelték. Év végén az oldalkapu reggel hattól megközelítőleg délután három óráig volt nyitva.
A sértett hosszabb ideje élt az otthonban. Romló egészsége, két korábbi eltűnése ellenére a zárt udvarral rendelkező pavilonok helyett a szabadabb mozgást lehetővé tevő épületben lakott. Az idős ember 2022. január 10-én, délután, a nyitott oldalkapun távozott, és eltűnését csak két óra múlva vették észre. Keresése nem vezetett eredményre, és a kihűlés következtében elhunyt sértettre több mint egy hónappal később, egy erdős területen találtak rá.
A sértett halálához a szociális intézmény vezetőjének, valamint az otthon szakmai vezetőjének és vezetőhelyettesének mulasztása vezetett. Az igazgató a felújítás idejére nem biztosított egyértelmű, a gondozottak megóvására alkalmas belső szabályozást, az otthon szakmai vezetőjének pedig az év végi szabadságáról visszatérve, míg helyettesének a szabadságolás ideje alatt kellett volna intézkednie az oldalkapu zárása és az ellátottak létszámának napi többszöri ellenőrzése érdekében. Ezen túl a vádlottakat terheli, hogy bár tudták, a pavilonban élő 60 főt két gondozó nem képes egész nap szemmel tartani, az átmeneti időszakban nem gondoskodtak a sértett biztonságosabb épületbe költöztetése érdekében, írja az Ügyészség.
A Veszprémi Járási Ügyészség a vádlottakkal szemben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat, és a vádiratában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.