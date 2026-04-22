A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy Komárom-Esztergom vármegyei szociális intézmény igazgatója, és a tagintézményeként működő idősotthon vezetői ellen. Az elkövetők mulasztása miatt az otthont észrevétlenül elhagyó egyik gondozott eltévedt, és a téli hidegben kihűlt.

Mulasztás okozta a halálát a férfinak, aki egy otthonból tűnt el

A vádirat szerint 2021. decemberében a gépjárműforgalmat felújítási munkák miatt a portaszolgálattal őrzött főkapu helyett az addig nem használt oldalkapuhoz terelték. Év végén az oldalkapu reggel hattól megközelítőleg délután három óráig volt nyitva.

A sértett hosszabb ideje élt az otthonban. Romló egészsége, két korábbi eltűnése ellenére a zárt udvarral rendelkező pavilonok helyett a szabadabb mozgást lehetővé tevő épületben lakott. Az idős ember 2022. január 10-én, délután, a nyitott oldalkapun távozott, és eltűnését csak két óra múlva vették észre. Keresése nem vezetett eredményre, és a kihűlés következtében elhunyt sértettre több mint egy hónappal később, egy erdős területen találtak rá.

A sértett halálához a szociális intézmény vezetőjének, valamint az otthon szakmai vezetőjének és vezetőhelyettesének mulasztása vezetett. Az igazgató a felújítás idejére nem biztosított egyértelmű, a gondozottak megóvására alkalmas belső szabályozást, az otthon szakmai vezetőjének pedig az év végi szabadságáról visszatérve, míg helyettesének a szabadságolás ideje alatt kellett volna intézkednie az oldalkapu zárása és az ellátottak létszámának napi többszöri ellenőrzése érdekében. Ezen túl a vádlottakat terheli, hogy bár tudták, a pavilonban élő 60 főt két gondozó nem képes egész nap szemmel tartani, az átmeneti időszakban nem gondoskodtak a sértett biztonságosabb épületbe költöztetése érdekében, írja az Ügyészség.