Megdőlt a szélrekord, milliós károkat hagyott maga után: ezek a települések jártak a legrosszabbul

Orkánerejű szél söpört végig az országon a hétvégén, több helyen 100–120 km/órás széllökésekkel. A vihar nemcsak rekordot döntött, hanem jelentős pusztítást is hagyott maga után: kidőlt fák, megrongálódott tetők és áramkimaradások jelezték az ítéletidő erejét. A biztosítók már most több ezer viharkár bejelentésére számítanak, a kárösszeg pedig akár több száz millió forintot is elérhet.

Érdemes minél hamarabb megtenni a viharkár bejelentését/ Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Rekordot döntött az orkán, több települést is "letarolt"

A HungaroMet adatai szerint a legerősebb széllökést Balatonőszödön mérték, ahol 119,2 km/órás értéket regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a korábbi, 2012-ben mért napi szélrekord. Bár a mostani rekorderhez képest nem sokkal maradt el a Bakonyban található Kab-hegyen mért 115,2 km/órás, valamint az Öskün mért 110,9 km/órás széllökés sem.

A vihar különösen a Dunántúlon pusztított. A Somogy vármegyei Lengyeltótiban például egy használaton kívüli víztornyot döntött le a szél, amely az útra zuhant és az útburkolatot is megrongálta. Vas vármegyében, Nyőgér közelében egy családi ház kéménye és tetőszerkezete sérült meg, Szombathelyen pedig egy trambulint kapott fel az orkán. Pápán egy nagy fát csavart ki gyökerestől, míg a Balaton partján – különösen Balatonlellén – hatalmas hullámok csaptak ki a partra.

A katasztrófavédelem adatai szerint csak vasárnap délutánig több mint száz helyszínre riasztották a tűzoltókat. A legtöbb esetben kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést, illetve veszélyeztették az épületeket.

Mit jelent az orkánerejű szél? Az orkán a legerősebb szélfokozat: akkor beszélünk róla, ha az átlagos szélsebesség meghaladja a 119 km/órát. Ilyen erőnél már az erősebb épületekben is komoly károk keletkezhetnek, a gyengébb szerkezetűek pedig akár össze is dőlhetnek. A fák tömegesen kidőlhetnek, és az emberélet is veszélybe kerülhet.

Tömeges kárbejelentések várhatók

A biztosítókhoz már most jelentős számú bejelentés érkezett. Egy nagy hazai biztosítócég, a Groupama hétfő délig közel ezer viharkárt regisztrált, és arra számítanak, hogy a következő napokban még tömegesen érkeznek újabb bejelentések. A legtöbb kár Vas és Zala vármegyéből érkezett, elsősorban Szombathely, Zalaegerszeg, Lenti, Nagykanizsa és Becsehely térségéből.