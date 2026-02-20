Még az áram is elment Vas megyében: kidőlt egy fa az orkánerejű szélben - Képek!

Egy kidőlt fa miatt nincs áram Herényben – közölte a vaol. A helyieket Horváth Gábor önkormányzati képviselő tájékoztatta, a havas tájról készült fotókat mellékelve.
Herényben a Szabadnép utca és a Béke tér kereszteződésénél fakidőlés nehezíti a közlekedést
– írta közösségi oldalán Horváth Gábor.
A bejegyzésből kiderül, hogy vezeték szakadás okozta az áramkimaradást a környéken.
A közlekedésben mindenki legyen nagyon óvatos és körültekintő!
A kommentelők szerint az E.ON szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán, ami várhatóan néhány órát vesz igénybe.
