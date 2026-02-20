HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Még az áram is elment Vas megyében: kidőlt egy fa az orkánerejű szélben - Képek!

áramkimaradás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 16:50
Herényáram
Horváth Gábor önkormányzati képviselő tájékoztatta a helyieket a történtekről. Egy kidőlt fa okozott áramkimaradást Herényben.

Egy kidőlt fa miatt nincs áram Herényben – közölte a vaol. A helyieket Horváth Gábor önkormányzati képviselő tájékoztatta, a havas tájról készült fotókat mellékelve.

Kidőlt fa okozott áramkimaradást Herényben
Kidőlt fa okozott áramkimaradást Herényben
Fotó:  Pexels

Kidőlt egy fa - Nincs áram Herényben

Herényben a Szabadnép utca és a Béke tér kereszteződésénél fakidőlés nehezíti a közlekedést

– írta közösségi oldalán Horváth Gábor.

A bejegyzésből kiderül, hogy vezeték szakadás okozta az áramkimaradást a környéken.

A közlekedésben mindenki legyen nagyon óvatos és körültekintő! 

A kommentelők szerint az E.ON szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán, ami várhatóan néhány órát vesz igénybe.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu