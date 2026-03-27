100 km/h feletti extrém széllökéseket mértek a Balatonon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 12:14
Elképesztő erős szélvihar volt a Balatonon. Az extrém széllökéseket Balatonmáriafürdőn mérték.

Extrém széllökéseket mértek a Balatonnál, Balatonmáriafürdőnél. Óránkénti 105,8 kilóméteres szelet regisztráltak.

Az extrém széllökések voltak a Balatonnál
Az extrém széllökések voltak a Balatonnál
Illusztráció: Fesus Robert / Shutterstock 

Extrém széllökések voltak Balatonmáriafürdőnél

Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak - derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből. Azt írták: az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket.

Hozzátették: az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek. Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.

Írtak arról is, hogy a keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint a legnagyobb, 105,8 kilométer/órás szelet Balatonmáriafürdőn mérték. A legtöbb csapadék, 39,4 milliméter Sümegen esett.

Csütörtökön a legmelegebb Túrkevén volt, 18,3 fok, a leghidegebb pedig Sopronban, a Kuruc-dombon, 4,7 fok. Péntek hajnalban a leghidegebb a Bakonyban, a Kab-hegyen volt, mínusz 0,8 fok, a legmelegebb a keleti határ mentén fekvő Csengerben, 8,3 fok - közölte az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu