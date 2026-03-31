Marad a kaotikus időjárás: eső, hűvös idő, pusztít tovább a viharos szél

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:30
Ne készüljünk jó időre, marad a változékony időjárás.

Március vége kellően kaotikusra sikerült. Az időjárás hozott nekünk havat, esőt, vihar erejű szelet. Sajnos úgy tűnik, az április eleje sem lesz sokkal kegyesebb.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Így alakul az időjárás április elején

Március 31-én, kedden mondhatni megszokott módon borús, csapadékos időre számíthatunk. Északnyugat és északkelet felől csökken ugyan a felhőzet, de a középső és a déli tájakon marad a borús, csapadékos idő. Erős marad a szél, valamint marad a hűvös, 10-11 fokos maximum. Mindeközben a HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga riasztást adott ki két vármegyére, Vasra és Zalára, az erős széllökések miatt: ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szerdán északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél viharossá fokozódhat.

Csütörtökön változóan felhős lesz az idő, elszórtan záporokkal. A légmozgás továbbra is erős marad, a hőmérséklet 10 és 15 fok körül alakul majd.

Nagypénteken eleinte változóan, majd gyengén felhős lesz az ég, csapadék már nem valószínű. 15 fok köré melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
