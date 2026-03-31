Marad a kaotikus időjárás: eső, hűvös idő, pusztít tovább a viharos szél

Március vége kellően kaotikusra sikerült. Az időjárás hozott nekünk havat, esőt, vihar erejű szelet. Sajnos úgy tűnik, az április eleje sem lesz sokkal kegyesebb.
Március 31-én, kedden mondhatni megszokott módon borús, csapadékos időre számíthatunk. Északnyugat és északkelet felől csökken ugyan a felhőzet, de a középső és a déli tájakon marad a borús, csapadékos idő. Erős marad a szél, valamint marad a hűvös, 10-11 fokos maximum. Mindeközben a HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga riasztást adott ki két vármegyére, Vasra és Zalára, az erős széllökések miatt: ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Szerdán északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél viharossá fokozódhat.
Csütörtökön változóan felhős lesz az idő, elszórtan záporokkal. A légmozgás továbbra is erős marad, a hőmérséklet 10 és 15 fok körül alakul majd.
Nagypénteken eleinte változóan, majd gyengén felhős lesz az ég, csapadék már nem valószínű. 15 fok köré melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.
