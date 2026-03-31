Marad a kaotikus időjárás: eső, hűvös idő, pusztít tovább a viharos szél

Március vége kellően kaotikusra sikerült. Az időjárás hozott nekünk havat, esőt, vihar erejű szelet. Sajnos úgy tűnik, az április eleje sem lesz sokkal kegyesebb.

Így alakul az időjárás április elején

Március 31-én, kedden mondhatni megszokott módon borús, csapadékos időre számíthatunk. Északnyugat és északkelet felől csökken ugyan a felhőzet, de a középső és a déli tájakon marad a borús, csapadékos idő. Erős marad a szél, valamint marad a hűvös, 10-11 fokos maximum. Mindeközben a HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga riasztást adott ki két vármegyére, Vasra és Zalára, az erős széllökések miatt: ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Szerdán északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél viharossá fokozódhat.

Csütörtökön változóan felhős lesz az idő, elszórtan záporokkal. A légmozgás továbbra is erős marad, a hőmérséklet 10 és 15 fok körül alakul majd.

Nagypénteken eleinte változóan, majd gyengén felhős lesz az ég, csapadék már nem valószínű. 15 fok köré melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.