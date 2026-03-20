12 kérdés és válasz a közelgő választásokról: ezekkel nem árt, ha tisztában vagy!

A soron következő országgyűlési választás napja 2026. április 12-én, vasárnap lesz. Ezen a napon reggeltől estig lehet majd leadni a vokosokat egy egyéni képviselőjelöltre és egy országos pártlistára. Mutatjuk, hogy kiknek és hogyan!

Minden választással kapcsolatos kérdésere igyekeztünk megtalálni a választ. Fotó: Nagy Balazs/Mediaworks Archívum

1, Mettől meddig lehet majd szavazni?

A szavazókörök reggel 6:00-tól este 19:00-ig tartanak nyitva. Aki hét óra előtt már bent áll a sorban, még leadhatja majd a szavazatát függetlenül a hét órás időponttól.

2, Ki kérhet mozgó urnát és hogyan?

Mozgóurnát azok kérhetnek, akik egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben.

Online vagy levélben április 9. 16:00-ig van erre lehetőség,

személyesen vagy meghatalmazott útján április 10. 16:00-ig a helyi választási irodánál,

a választás napján pedig legkésőbb 12:00-ig, a helyi szavazatszámláló bizottságnál.

3, Segíthet-e valaki a szavazásban, ha látássérült vagyok vagy nehezen mozgok?

Igen. Ha valaki nem tud olvasni, vagy fizikai állapota gátolja a szavazásban, egy általa választott segítő (például családtag) vagy a szavazatszámláló bizottság két tagja is segíthet neki a fülkében. A látássérültek kérhetnek Braille-írással ellátott sablont is (ezt április 3-ig kell igényelni).

4, Meddig lehet átjelentkezni, ha nem a lakóhelyünkön szeretnénk szavazni?

Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2026. április 2-án 16:00 óráig kell benyújtani. Ezt megtehető online a magyarorszag.hu vagy valasztas.hu oldalon, illetve bármely helyi választási irodában.

5, Az átjelentkezők is szavazatnak helyi egyéni jelöltre is, vagy csak listára?

Aki átjelentkezik egy másik településre, az a lakóhelye szerinti egyéni jelöltekre és az országos pártlistára tud majd szavazni. A szavazólapokat egy speciális borítékba kell majd betenni, amit ezután elszállítanak a lakóhelyünk szerinti választókerületbe.

6, Akadálymentes szavazókörbe is át lehet jelentkezni a mozgásukban korlátozottaknak?

Igen, akinek a saját szavazóköre nem akadálymentes, kérheti az áthelyezését egy akadálymentes szavazóhelyiségbe. Ezt a kérelmet 2026. április 8-án 16:00 óráig kell benyújtani.