12 kérdés és válasz a közelgő választásokról: ezekkel nem árt, ha tisztában vagy!

A soron következő országgyűlési választás napja 2026. április 12-én, vasárnap lesz. Ezen a napon reggeltől estig lehet majd leadni a vokosokat egy egyéni képviselőjelöltre és egy országos pártlistára. Mutatjuk, hogy kiknek és hogyan!
A szavazókörök reggel 6:00-tól este 19:00-ig tartanak nyitva. Aki hét óra előtt már bent áll a sorban, még leadhatja majd a szavazatát függetlenül a hét órás időponttól.
Mozgóurnát azok kérhetnek, akik egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben.
Igen. Ha valaki nem tud olvasni, vagy fizikai állapota gátolja a szavazásban, egy általa választott segítő (például családtag) vagy a szavazatszámláló bizottság két tagja is segíthet neki a fülkében. A látássérültek kérhetnek Braille-írással ellátott sablont is (ezt április 3-ig kell igényelni).
Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2026. április 2-án 16:00 óráig kell benyújtani. Ezt megtehető online a magyarorszag.hu vagy valasztas.hu oldalon, illetve bármely helyi választási irodában.
Aki átjelentkezik egy másik településre, az a lakóhelye szerinti egyéni jelöltekre és az országos pártlistára tud majd szavazni. A szavazólapokat egy speciális borítékba kell majd betenni, amit ezután elszállítanak a lakóhelyünk szerinti választókerületbe.
Igen, akinek a saját szavazóköre nem akadálymentes, kérheti az áthelyezését egy akadálymentes szavazóhelyiségbe. Ezt a kérelmet 2026. április 8-án 16:00 óráig kell benyújtani.
Április 2. 16:00-ig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt azoknak, akiknek van magyarországi lakcíme, de április 12-én külföldön lesznek. Ezt követően a kijelölt nagykövetségeken, konzulátusokon lehet majd leadni a voksokat. A magyar lakcímmel nem rendelkező külföldön tartózkodók levélben szavazhatnak, amihez a kérelmeket március 18-ig kellett benyújtani.
Érvényes személyi igazolvány vagy jogosítványt vagy útlevél és lakcímkártya. A választási értesítő felmutatására nem lesz szükség.
Alapesetben kettőt: egyet a lakóhelyünk szerinti egyéni képviselőjelöltre, egyet pedig az országos pártlistára.
Ha még nem dobtuk be az urnába, jelezni kell a hibát a bizottságnak. Egy alkalommal kérhető az elrontott helyett új szavazólap, a rontottat pedig bevonják, tehát nem lehet megtartani!
A boríték használata egy lehetőség, de nem kötelező, kivéve az átjelentkezőket, nekik kötelező a zöld borítékba tenni a kitöltött szavazólapot.
Csak az a szavazat érvényes, ahol a jelölt neve melletti körbe két, egymást metsző vonallal (X vagy + jellel) szavaztunk. Ha csak egy vonalat húzunk, vagy satírozunk, a szavazat érvénytelen lehet. Tollat lehet vinni magunkkal, bár a szavazófülkében is lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.