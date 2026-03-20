12 kérdés és válasz a közelgő választásokról: ezekkel nem árt, ha tisztában vagy!

választás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 15:25
országgyűlési választás 2026szavazás
Meddig, hol, hogyan és kik szavazhatnak áprilisban? Ki kérhet és kaphat segítséget, például mozgó urnát a szavazás napján? Mitől lesz érvényes vagy épp érvénytelen egy szavazat? Íme a legfontosabb tudnivalók a közelgő választásokról!
A soron következő országgyűlési választás napja 2026. április 12-én, vasárnap lesz. Ezen a napon reggeltől estig lehet majd leadni a vokosokat egy egyéni képviselőjelöltre és egy országos pártlistára. Mutatjuk, hogy kiknek és hogyan!

Minden választással kapcsolatos kérdésere igyekeztünk megtalálni a választ. Fotó: Nagy Balazs/Mediaworks Archívum

1, Mettől meddig lehet majd szavazni?

A szavazókörök reggel 6:00-tól este 19:00-ig tartanak nyitva. Aki hét óra előtt már bent áll a sorban, még leadhatja majd a szavazatát függetlenül a hét órás időponttól.

2, Ki kérhet mozgó urnát és hogyan?

Mozgóurnát azok kérhetnek, akik egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. 

  • Online vagy levélben április 9. 16:00-ig van erre lehetőség, 
  • személyesen vagy meghatalmazott útján április 10. 16:00-ig a helyi választási irodánál, 
  • a választás napján pedig legkésőbb 12:00-ig, a helyi szavazatszámláló bizottságnál.

3, Segíthet-e valaki a szavazásban, ha látássérült vagyok vagy nehezen mozgok?

Igen. Ha valaki nem tud olvasni, vagy fizikai állapota gátolja a szavazásban, egy általa választott segítő (például családtag) vagy a szavazatszámláló bizottság két tagja is segíthet neki a fülkében. A látássérültek kérhetnek Braille-írással ellátott sablont is (ezt április 3-ig kell igényelni).

4, Meddig lehet átjelentkezni, ha nem a lakóhelyünkön szeretnénk szavazni?

Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2026. április 2-án 16:00 óráig kell benyújtani. Ezt megtehető online a magyarorszag.hu vagy valasztas.hu oldalon, illetve bármely helyi választási irodában.

5, Az átjelentkezők is szavazatnak helyi egyéni jelöltre is, vagy csak listára?

Aki átjelentkezik egy másik településre, az a lakóhelye szerinti egyéni jelöltekre és az országos pártlistára tud majd szavazni. A szavazólapokat egy speciális borítékba kell majd betenni, amit ezután elszállítanak a lakóhelyünk szerinti választókerületbe.

6, Akadálymentes szavazókörbe is át lehet jelentkezni a mozgásukban korlátozottaknak?

Igen, akinek a saját szavazóköre nem akadálymentes, kérheti az áthelyezését egy akadálymentes szavazóhelyiségbe. Ezt a kérelmet 2026. április 8-án 16:00 óráig kell benyújtani.

választások 2026
Kötelező-e borítékba rakni a szavazólapot? Mutatjuk erre is a választ! Fotó: Nagy Balazs /  Mediaworks Archívum

7, Mi a teendő, ha valaki külföldön tartózkodik a választás napján?

Április 2. 16:00-ig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt azoknak, akiknek van magyarországi lakcíme, de április 12-én külföldön lesznek. Ezt követően a kijelölt nagykövetségeken, konzulátusokon lehet majd leadni a voksokat. A magyar lakcímmel nem rendelkező külföldön tartózkodók levélben szavazhatnak, amihez a kérelmeket március 18-ig kellett benyújtani.

8, Milyen iratok kellenek a szavazáshoz?

Érvényes személyi igazolvány vagy jogosítványt vagy útlevél és lakcímkártya. A választási értesítő felmutatására nem lesz szükség.

9, Hány szavazólapot kapunk április 12-én?

Alapesetben kettőt: egyet a lakóhelyünk szerinti egyéni képviselőjelöltre, egyet pedig az országos pártlistára.

10, Mi történik, ha elrontjuk a szavazólapot?

Ha még nem dobtuk be az urnába, jelezni kell a hibát a bizottságnak. Egy alkalommal kérhető az elrontott helyett új szavazólap, a rontottat pedig bevonják, tehát nem lehet megtartani!

11, Kötelező borítékba tenni a szavazólapot?

A boríték használata egy lehetőség, de nem kötelező, kivéve az átjelentkezőket, nekik kötelező a zöld borítékba tenni a kitöltött szavazólapot.

12, Mi számít érvényes szavazatnak?

Csak az a szavazat érvényes, ahol a jelölt neve melletti körbe két, egymást metsző vonallal (X vagy + jellel) szavaztunk. Ha csak egy vonalat húzunk, vagy satírozunk, a szavazat érvénytelen lehet. Tollat lehet vinni magunkkal, bár a szavazófülkében is lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
