Ezek a legbiztonságosabb légitársaságok 2026-ban

A globális légiközlekedés biztonsági mutatói folyamatosan javulnak, de az élmezőnyben idén komoly átrendeződés látható. A legbiztonságosabb légitársaságok listáját immár nem a hagyományos ausztrál vagy új-zélandi nevek vezetik, helyettük most az Etihad Airways foglalta el az első helyet. Az elemzés során 320 szolgáltató adatait vizsgálták meg, különös tekintettel az elmúlt öt év súlyos incidenseire, a flotta átlagéletkorára, valamint a hatósági auditok eredményeire. Az európai utazók számára jó hír, hogy a kontinens nagyvállalatai továbbra is tartják helyüket a világelitben, bár a dobogó legfelső fokai most távolabbi régiókba kerültek.

Trónfosztás: az Etihad Airways átvette a vezetést a Qantastól, így idén egy közel-keleti cég a világ legbiztonságosabbja.

az Etihad Airways átvette a vezetést a Qantastól, így idén egy közel-keleti cég a világ legbiztonságosabbja. Európa legjobbja: az összesített lista 12. helyét szerezte meg a Turkis Airlines.

az összesített lista 12. helyét szerezte meg a Turkis Airlines. Európai diszkont éllovas: a Wizz Air bekerült a legjobb tíz fapados légitársaság közé.

a Wizz Air bekerült a legjobb tíz fapados légitársaság közé. Technológiai fókusz: a rangsor idén a fiatal flottát és a modern turbulencia-kezelő rendszereket díjazta a leginkább.

Melyek 2026-ban a legbiztonságosabb légitársaságok? Íme a globális rangsor

Bár a „világ legbiztonságosabb légitársaságai" összesített lista első öt helyét idén közel-keleti és ázsiai cégek uralják (Etihad, Cathay Pacific, Qantas, Qatar, Emirates), az európai hálózati légitársaságok technológiai felkészültsége továbbra is kiemelkedő. A Lufthansa Group, a British Airways és az Air France-KLM csoport tagjai stabilan hozzák a kötelező biztonsági szintet, még ha a rendkívül szigorú pontozási rendszerben idén hajszállal le is csúsztak a top 10-es mezőnyről. A listán legjobb helyen végzett európai légitársaság a Turkish Airlines lett, amely az összesített lista 12. helyét szerezte meg.

A szakértők kiemelték, hogy a biztonság ma már nem csupán a balesetek hiányát jelenti. A modern értékelésnél döntő faktor a turbulencia-kezelő szoftverek alkalmazása, a pilóták folyamatos továbbképzése és a flotta környezetvédelmi szempontból is előnyös fiatalítása.