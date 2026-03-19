Ezek a legbiztonságosabb légitársaságok 2026-ban

A globális légiközlekedés biztonsági mutatói folyamatosan javulnak, de az élmezőnyben idén komoly átrendeződés látható. A legbiztonságosabb légitársaságok listáját immár nem a hagyományos ausztrál vagy új-zélandi nevek vezetik, helyettük most az Etihad Airways foglalta el az első helyet. Az elemzés során 320 szolgáltató adatait vizsgálták meg, különös tekintettel az elmúlt öt év súlyos incidenseire, a flotta átlagéletkorára, valamint a hatósági auditok eredményeire. Az európai utazók számára jó hír, hogy a kontinens nagyvállalatai továbbra is tartják helyüket a világelitben, bár a dobogó legfelső fokai most távolabbi régiókba kerültek.
Bár a „világ legbiztonságosabb légitársaságai" összesített lista első öt helyét idén közel-keleti és ázsiai cégek uralják (Etihad, Cathay Pacific, Qantas, Qatar, Emirates), az európai hálózati légitársaságok technológiai felkészültsége továbbra is kiemelkedő. A Lufthansa Group, a British Airways és az Air France-KLM csoport tagjai stabilan hozzák a kötelező biztonsági szintet, még ha a rendkívül szigorú pontozási rendszerben idén hajszállal le is csúsztak a top 10-es mezőnyről. A listán legjobb helyen végzett európai légitársaság a Turkish Airlines lett, amely az összesített lista 12. helyét szerezte meg.
A szakértők kiemelték, hogy a biztonság ma már nem csupán a balesetek hiányát jelenti. A modern értékelésnél döntő faktor a turbulencia-kezelő szoftverek alkalmazása, a pilóták folyamatos továbbképzése és a flotta környezetvédelmi szempontból is előnyös fiatalítása.
Az európai légtérben közlekedők számára különösen fontos a diszkont szegmens teljesítménye. Ebben a kategóriában a hongkongi HK Express után az easyJet Group végzett az előkelő ötödik helyen. Ez azt mutatja, hogy a fapados modell nem jelent kompromisszumot a repülésbiztonság terén. Az easyJet mellett az airBaltic szereplése érdemel említést, amely a balti régió és Európa többi része között biztosít magas színvonalú, biztonságos összeköttetést.
Közép-Európában meghatározó a Wizz Air Group jelenléte, amely a globális diszkont listán a kilencedik helyet szerezte meg. Ez a helyezés visszaigazolja a légitársaság erőteljes flottafiatalítási stratégiáját; az Airbus A321neo típusok dominanciája jelentősen csökkenti a műszaki meghibásodások kockázatát. A Wizz Air teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert az egyik legfiatalabb gépparkkal üzemel a kontinensen, ami közvetlen összefüggésben áll a megbízhatósági mutatókkal.
A skandináv régió képviselői, mint a SAS és a Finnair, hagyományosan az élvonalba tartoznak, köszönhetően a szélsőséges időjárási körülmények között szerzett évtizedes tapasztalatuknak. A Finnair különösen a távolsági, ázsiai útvonalain alkalmazott szigorú protokolljaival tűnik ki. Az elemzés rámutat, hogy az európai cégek előnye a szabályozott környezetben rejlik: az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) követelményei a legszigorúbbak közé tartoznak a világon.
Az AirlineRatings weboldal szerint az utasok számára a választásnál érdemes figyelembe venni, hogy a biztonsági rangsor elején álló társaságok gyakran a legújabb típusokat (Airbus A350, Boeing 787) üzemeltetik. Ezek a repülőgépek olyan szenzorokkal vannak felszerelve, amelyek már azelőtt jelzik a potenciális problémákat, hogy azok valós veszélyt jelentenének. A 2026-os adatok alapján látható, hogy a biztonság már nem földrajzi kérdés, sokkal inkább a technológiai beruházások és a vállalati kultúra eredménye. Európa továbbra is a légi közlekedés egyik legbiztonságosabb bástyája marad, ahol a versenyt a folyamatos fejlődést ösztönzi.
Nézd meg a videót is a témában:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.