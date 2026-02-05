Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Választás 2026: mától lehet kérni az átjelentkezést, ez a menete

országgyűlési választások
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 17:25
átjelentkezéssel szavazásszavazás
Az április 12-ei országgyűlési választásokon alapesetben mindenki a lakcímkártyája szerinti szavazókörben voksolhat majd. Aki viszont már előre tudja, máshol fog tartózkodni, átjelentkezést kérelmezhet. Ez a menete!
Bors
A szerző cikkei

 A 2026-os általános országgyűlési választáson az átjelentkezés lehetővé teszi, hogy aki a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem a lakóhelye szerinti szavazókörben, akkor egy tetszőlegesen választott település kijelölt szavazókörében adhassa le voksát. Mutatjuk, hol és meddig lehet ezt kérvényezni.

Mától kérhető az átjelentkezés az országgyűlési választásokra
Mától lehet beadni az átjelentkezésre irányuló kérelmeket / Fotó: Nagy Balazs /  Mediaworks Archívum

Mikor és ki jelentkezhet át?

Aki a szavazatát fizikailag egy másik településen -például ahol dolgozik, nyaral, esetleg albérletben lakik- szeretné leadni, az február 5-től kérvényezheti ezt. Az átjelentkezés feltétele az érvényes magyarországi lakcím. Fontos szabály, hogy a kérelemnek legkésőbb 2026. április 2-án 16:00 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodába. Azt sem árt tudni, hogy hiába jelentkezik át valaki egy másik szavazókörbe, ugyanúgy a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavazhat majd.

Milyen egyéb határidőkkel érdemes tisztában lenni az átjelentkezéssel kapcsolatban?

Aki kérvényezi az átjelentkezést, de megváltoztatná a települést, ahova átjelentkezett, szintén április 2. 16:00 óráig teheti ezt meg. Aki pedig, mégis az eredeti lakóhelyén szavazna, az átjelentkezési kérelmét 2026. április 9-én 16:00 óráig vonhatja vissza.

Hogyan nyújtható be az átjelentkezési kérelem?

A folyamat illetékmentes (ingyenes), és nem igényel plusz igazolásokat, csupán a személyes adatok pontos megadását. A kérelmet a legegyszerűbben elektronikusan lehet beadni a magyarorszag.hu oldalon keresztül, DÁP mobilalkalmazással vagy Ügyfélkapu+ azonosítással. Emellett személyesen is lehet kérni az átjelentkezést bármely helyi választási irodában (HVI), ahol az ügyintéző rögzíti a szóbeli kérelmet. 

NAGY5415
Aki a lakhelyéhez képest máshol tartózkodik majd április 12-én átjelentkezhet egy másik szavazókörbe / Fotó: Nagy Balazs /  Mediaworks Archívum

Hamar elbírálják a kérelmeket

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) automatikus döntéshozatali eljárásban, emberi beavatkozás nélkül bírálja el a kérelmeket, méghozzá 24 órán belül. Ezt követően az NVI határozatot küld az elfogadásról vagy az elutasításról. Utóbbi oka legtöbbször az, hogy hibásan adtuk meg az adatainkat. Elutasítás esetén fellebbezést nyújthatunk be a döntést követő 3. napon, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon 14:00-ig. A fellebbezést írásban kell eljuttatni az NVI-hez (e-mail: [email protected], posta: 1397 Budapest, Pf. 547, vagy személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.).

Honnan tudhatjuk melyik szavazókörbe tartozunk eredetileg?

Megkezdődött a választási értesítők postázása, illetve elektronikus tárhelyre való megküldése is, a február 4-ei névjegyzéki adatok alapján. Ebben a levélben azt közlik, melyik szavazóköri névjegyzékbe vettek fel minket, emellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat is: a szavazókör számát és címét, ahol a választópolgár szavazhat és a szavazás idejét. Fontos tudni, hogy az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazáson való részvételnek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu