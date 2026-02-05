Választás 2026: mától lehet kérni az átjelentkezést, ez a menete

A 2026-os általános országgyűlési választáson az átjelentkezés lehetővé teszi, hogy aki a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem a lakóhelye szerinti szavazókörben, akkor egy tetszőlegesen választott település kijelölt szavazókörében adhassa le voksát. Mutatjuk, hol és meddig lehet ezt kérvényezni.

Mától lehet beadni az átjelentkezésre irányuló kérelmeket / Fotó: Nagy Balazs / Mediaworks Archívum

Mikor és ki jelentkezhet át?

Aki a szavazatát fizikailag egy másik településen -például ahol dolgozik, nyaral, esetleg albérletben lakik- szeretné leadni, az február 5-től kérvényezheti ezt. Az átjelentkezés feltétele az érvényes magyarországi lakcím. Fontos szabály, hogy a kérelemnek legkésőbb 2026. április 2-án 16:00 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodába. Azt sem árt tudni, hogy hiába jelentkezik át valaki egy másik szavazókörbe, ugyanúgy a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavazhat majd.

Milyen egyéb határidőkkel érdemes tisztában lenni az átjelentkezéssel kapcsolatban?

Aki kérvényezi az átjelentkezést, de megváltoztatná a települést, ahova átjelentkezett, szintén április 2. 16:00 óráig teheti ezt meg. Aki pedig, mégis az eredeti lakóhelyén szavazna, az átjelentkezési kérelmét 2026. április 9-én 16:00 óráig vonhatja vissza.

Hogyan nyújtható be az átjelentkezési kérelem?

A folyamat illetékmentes (ingyenes), és nem igényel plusz igazolásokat, csupán a személyes adatok pontos megadását. A kérelmet a legegyszerűbben elektronikusan lehet beadni a magyarorszag.hu oldalon keresztül, DÁP mobilalkalmazással vagy Ügyfélkapu+ azonosítással. Emellett személyesen is lehet kérni az átjelentkezést bármely helyi választási irodában (HVI), ahol az ügyintéző rögzíti a szóbeli kérelmet.

Aki a lakhelyéhez képest máshol tartózkodik majd április 12-én átjelentkezhet egy másik szavazókörbe / Fotó: Nagy Balazs / Mediaworks Archívum

Hamar elbírálják a kérelmeket

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) automatikus döntéshozatali eljárásban, emberi beavatkozás nélkül bírálja el a kérelmeket, méghozzá 24 órán belül. Ezt követően az NVI határozatot küld az elfogadásról vagy az elutasításról. Utóbbi oka legtöbbször az, hogy hibásan adtuk meg az adatainkat. Elutasítás esetén fellebbezést nyújthatunk be a döntést követő 3. napon, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon 14:00-ig. A fellebbezést írásban kell eljuttatni az NVI-hez (e-mail: [email protected], posta: 1397 Budapest, Pf. 547, vagy személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.).