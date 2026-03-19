Új őrület a magyaroknál: vásárolnak, de csak később fizetnek

Sokáig magától értetődő volt, hogy az online kereskedelemben az nyer, aki olcsóbban adja ugyanazt a terméket. Ez a logika azonban mára látványosan meggyengült. A nagy nemzetközi szereplők olyan beszerzési előnnyel dolgoznak, amellyel a legtöbb magyar webshop nem tud lépést tartani. Ha egy hazai kereskedő kizárólag az ár letörésével próbál vevőket szerezni, könnyen saját működését sodorhatja veszélybe.
Globális nagy versenytársak lépnek be sorra a piacra, akik a beszerzéseik során a hatalmas volumenük miatt sokkal jobb áralku-pozícióban vannak, ezért a magyar kereskedőknek pusztán az árral versenyezni kész öngyilkosság
– mondta Bruzsa Géza fintech szakértő, az Instacash és a Milpay vezérigazgatója. „Természetesen továbbra is fontos az ár, de a szolgáltatások szerepe szignifikánsan felerősödött, mert a vásárlók ma már nem csak azt nézik, mi mennyibe kerül, hanem azt is, milyen feltételekkel és milyen élménnyel jutnak hozzá.”
Az online vásárló ma jóval összetettebben mérlegel, mint néhány évvel ezelőtt. Különösen nagyobb értékű termékeknél számít, hogy a bolt mennyire megbízható, milyen gyors a szállítás, mennyire átlátható a folyamat, és van-e lehetőség rugalmas fizetésre. Ebben a környezetben a BNPL egyre fontosabb versenyeszközzé válik.
A modell lényege egyszerű. A vásárló nem egy összegben fizeti ki a termék vagy szolgáltatás árát, hanem több részletben. A hazai piacon elterjedt Pay-in-4 rendszerben a vételár négy egyenlő részre oszlik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vevő nem egyszerre terheli meg a havi költségvetését, hanem szétosztja a kiadást több időszakra.
A rendszer a kereskedők oldalán is érezhető eredményeket hozhat. A rendelkezésre álló adatok szerint a BNPL 25–30 százalékkal növeli az átlagos kosárértéket, a 100 ezer forint alatti átlagos kosárértékű boltoknál pedig akár 100 százalékos emelkedés is előfordulhat. Emellett csökkenti a kosárelhagyást, és javítja a konverziót is.
A BNPL elsőként főként a műszaki és a gamer szektorban erősödött meg, de ma már jóval szélesebb körben jelenik meg. A nagyobb értékű kiadásoknál különösen vonzó a vásárlók számára, ha nem kell egyetlen hónapban kifizetni a teljes összeget.
Ezért a modell már a lakásfelújítás területén is megjelent, ahol egy-egy váratlan vagy nagyobb összegű beszerzés komoly terhet jelenthet a családi költségvetésben. Emellett a turizmusban és a szállodaiparban is teret nyer. Magyarországon a Hunguest Hotels és a Hilaris Hotels esetében már tesztjelleggel elérhetővé vált a konstrukció.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.