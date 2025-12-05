Megalakult a Gamer Digitális Polgári Kör, Nacsa Olivérrel az élen

A Semjén Zsolttal alapított vadászós és a Korda György közreműködésével létrehozott kártyázós Digitális Polgári Körök után a videójátékok szerelmesei sem maradnak ki, ugyanis megalapították a Gamer Digitális Polgári Kört (DPK), amely a gamerek és az e-sportolók támogatására jött létre.

Nacsa Olivér megalapította a Gamer Digitális Polgári Kört

Az újabb DPK alapítói között van Nacsa Olivér műsorvezető, humorista, Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára és Böröcz László, Budapest I. kerületének polgármestere.

„A Gamer Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók támogatására jött létre. Tudatos játékra, fair playre és közösségépítésre ösztönöz, együttműködve a Magyar E-Sport Szövetséggel. Célja egy fejlődő, értékeket követő, inspiráló és biztonságos hazai gamer közösség megteremtése” – áll a DPK ismertetőjében.