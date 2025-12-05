Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megalakult a Gamer Digitális Polgári Kör, Nacsa Olivérrel az élen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 06:03
A gamerek és az e-sportolók számára újabb Digitális Polgári Kör jött létre. Az alapítók között találjuk Böröcz László polgármestert, Panyi Miklós államtitkárt és Nacsa Olivér humoristát is.

A Semjén Zsolttal alapított vadászós és a Korda György közreműködésével létrehozott kártyázós Digitális Polgári Körök után a videójátékok szerelmesei sem maradnak ki, ugyanis megalapították a Gamer Digitális Polgári Kört (DPK), amely a gamerek és az e-sportolók támogatására jött létre. 

Nacsa Olivér megalapította a Gamer Digitális Polgári Kört
Nacsa Olivér megalapította a Gamer Digitális Polgári Kört
Fotó: Mediaworks

Az újabb DPK alapítói között van Nacsa Olivér műsorvezető, humorista, Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára és Böröcz László, Budapest I. kerületének polgármestere. 

„A Gamer Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók támogatására jött létre. Tudatos játékra, fair playre és közösségépítésre ösztönöz, együttműködve a Magyar E-Sport Szövetséggel. Célja egy fejlődő, értékeket követő, inspiráló és biztonságos hazai gamer közösség megteremtése” – áll a DPK ismertetőjében.

Nacsa Olivér a béke mellett áll! Nacsa Olivér is ott van a Háborúellenes Gyűlésen Győrben, a Ripost a nagyszabású esemény előtt beszélgetett vele. A humorista elárulta, hogy ő miért tartja fontosnak azt, hogy az emberek kiálljanak a háború ellen!

