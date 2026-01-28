Bírság járhat, ha így újítjuk fel az otthonunkat

Bírság felújítás miatt már akkor is járhat, ha a szerkezetet érintő munkákat végeztetünk. Családi ház esetén bizonyos átalakításokhoz – például tető vagy nyílászáró-módosításhoz – építési engedély szükséges, amelyet az illetékes önkormányzat építési hatóságánál kell beszerezni. Ha ezt elmulasztjuk, komoly pénzbüntetésre vagy akár bontási kötelezettségre is számíthatunk - írja a Fanny magazin. Nézzük a családi és társasházi lakásfelújítás szabályait, valamint, hogy mihez kell építési engedély!

Bírság járhat, ha így újítjuk fel otthonunkat, ezért fontos ismerni a lakásfelújítás szabályait, mielőtt belevágunk.

Fotó: Eric Poulin / Shutterstock

Bírság felújítás miatt: Óvatosan a falbontással

Ha teherhordó falat bontanánk vagy szerkezeti elemet módosítanánk otthonunkban, elengedhetetlen statikus szakember bevonása. Panellakásoknál ez különösen fontos: ha teherhordó falban nyitunk új ablakot vagy ajtót, vagy akár csak egy részt kivágunk belőle, statikai szakvélemény mellett sokszor építési engedélyre is szükség van – ezeket pedig adásvételkor be kell tudnunk mutatnunk. Szeretnéd felújítani a panellakásodat? Itt van egy kis inspiráció: panellakás felújítás előtte utána.

A klíma telepítése is engedélyköteles?

A klíma kültéri egységének felszereléséhez általában nem kell építési engedély, ha nem okoz statikai változást. Ha azonban utcafronti, műemléki vagy településképi védelem alatt álló területről van szó, akkor az önkormányzattól előzetes bejelentés vagy engedély is szükséges lehet. Fontos, hogy a kültéri egység ne okozzon zaj- vagy rezgésterhelést a szomszédoknak, és a kondenzvíz elvezetése is szabályosan történjen. A klímák ősszel a megfelelő beállításokkal nagyon hatékonyak tudnak lenni.

Fúrt kutak bejelentése

A hatályos szabályozás szerint minden új fúrt kút hatósági bejelentéshez kötött, még ha nem is mindig szükséges vízjogi engedély. Az engedély nélküli kútfúrás vagy a bejelentés elmulasztása bírságot és az üzemeltetés tiltását is maga után vonhatja. Szennyvízelvezetésnél pedig fontos tudnunk, hogy a közcsatornára engedély nélkül rákötni tilos, mert annak műszaki megfelelőségét a szolgáltatónak kell átvennie.

A műemlék lakásfelújítás szigorú szabályokhoz van kötve

Ha a ház műemlékvédelem alatt áll, vagy a környéken szigorú építészeti szabályok vannak érvényben, a homlokzat módosítása, a nyílászárók cseréje vagy akár a klíma kültéri egységének áthelyezése is engedélyköteles lehet. Ilyen esetben mindig az önkormányzat építési osztályán kell érdeklődni a lakásfelújítás szabályaival kapcsolatban és engedélyt kérni, majd szigorúan betartani az abban foglaltakat.