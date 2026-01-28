Bírság járhat, ha így újítjuk fel az otthonunkat

Bírság felújítás miatt már akkor is járhat, ha a szerkezetet érintő munkákat végeztetünk. Családi ház esetén bizonyos átalakításokhoz – például tető vagy nyílászáró-módosításhoz – építési engedély szükséges, amelyet az illetékes önkormányzat építési hatóságánál kell beszerezni. Ha ezt elmulasztjuk, komoly pénzbüntetésre vagy akár bontási kötelezettségre is számíthatunk - írja a Fanny magazin. Nézzük a családi és társasházi lakásfelújítás szabályait, valamint, hogy mihez kell építési engedély!
Ha teherhordó falat bontanánk vagy szerkezeti elemet módosítanánk otthonunkban, elengedhetetlen statikus szakember bevonása. Panellakásoknál ez különösen fontos: ha teherhordó falban nyitunk új ablakot vagy ajtót, vagy akár csak egy részt kivágunk belőle, statikai szakvélemény mellett sokszor építési engedélyre is szükség van – ezeket pedig adásvételkor be kell tudnunk mutatnunk. Szeretnéd felújítani a panellakásodat? Itt van egy kis inspiráció: panellakás felújítás előtte utána.
A klíma kültéri egységének felszereléséhez általában nem kell építési engedély, ha nem okoz statikai változást. Ha azonban utcafronti, műemléki vagy településképi védelem alatt álló területről van szó, akkor az önkormányzattól előzetes bejelentés vagy engedély is szükséges lehet. Fontos, hogy a kültéri egység ne okozzon zaj- vagy rezgésterhelést a szomszédoknak, és a kondenzvíz elvezetése is szabályosan történjen. A klímák ősszel a megfelelő beállításokkal nagyon hatékonyak tudnak lenni.
A hatályos szabályozás szerint minden új fúrt kút hatósági bejelentéshez kötött, még ha nem is mindig szükséges vízjogi engedély. Az engedély nélküli kútfúrás vagy a bejelentés elmulasztása bírságot és az üzemeltetés tiltását is maga után vonhatja. Szennyvízelvezetésnél pedig fontos tudnunk, hogy a közcsatornára engedély nélkül rákötni tilos, mert annak műszaki megfelelőségét a szolgáltatónak kell átvennie.
Ha a ház műemlékvédelem alatt áll, vagy a környéken szigorú építészeti szabályok vannak érvényben, a homlokzat módosítása, a nyílászárók cseréje vagy akár a klíma kültéri egységének áthelyezése is engedélyköteles lehet. Ilyen esetben mindig az önkormányzat építési osztályán kell érdeklődni a lakásfelújítás szabályaival kapcsolatban és engedélyt kérni, majd szigorúan betartani az abban foglaltakat.
Családi házaknál tömör kerítés esetén legfeljebb 2,5 méter magasra építhető engedély nélkül, ha nincs érvényben szigorúbb helyi rendelet. Utcafronton és saroktelken sok önkormányzat csak félig átlátható vagy áttört kialakítást enged, és figyelembe veszi a településképi követelményeket is. Emellett kertes házaknál melléképület vagy garázs építése szintén engedélyköteles lehet.
Egy lakás felújítása során számos lakásfelújítási szabályra oda kell figyelnünk, hiszen a közös tulajdon, a szomszédok és a házirend is beleszólhat a terveinkbe. A társasház alapító okirata és szervezeti-működési szabályzata például olyan feltételeket is tartalmazhat, amelyek eltérnek az általános jogszabályoktól, ám ezeket is szigorúan be kell tartani.
Mielőtt belevágunk az átalakításba, legyen kész építési vagy átépítési tervdokumentációnk, amely tartalmazza a szükséges tervrajzokat és műszaki leírást. Ezek alapján adja ki a hatóság a megfelelő engedélyeket, ezért fontos, hogy szakember készítse el a dokumentumot.
A munka megkezdése előtt értesíteni kell a közös képviselőt és a lakóközösséget. Ez bizonyítja a jogszerűséget és csökkenti a konfliktusok lehetőségét.
Társasházi lakás esetén, ha közös részt érint a felújítás, például tartófalat, tetőt vagy homlokzatot, a közgyűlés és a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges a munkálathoz. Ilyen esetben a költségek megosztása is általában a közgyűlés határozatában rögzül.
Falbontás, átalakítás előtt szakértő statikus bevonása elengedhetetlen. Enélkül akár életveszélyes helyzetet is teremthetünk.
A házirend és az önkormányzati rendelet meghatározza, mikor végezhetők zajos munkálatok. Leggyakrabban hétköznap 8 és 18 óra között engedélyezett, hétvégén szigorúbb a korlátozás.
A munkák során keletkező törmeléket szabályosan kell gyűjteni és elszállítani. Fontos, hogy a lift használatát, valamint a közös terek tisztán tartását mindig a társasházi előírások szerint intézzük.
A víz, fűtés, szennyvíz vagy elektromos vezetékek nem csak a saját lakásunkhoz tartoznak. Ezek módosítása közös döntést és szakhatósági engedélyt igényelhet.
A kivitelezővel mindig legyen írásos szerződésünk, amely tartalmazza a költségeket, határidőket és garanciákat, hiszen így elkerülhetők a későbbi viták és félreértések.
Ha elmulasztottuk az engedély beszerzését, utólag fennmaradási engedélyt kérhetünk. Ez azonban kétesélyes megoldás: gyakran pénzbeli szankcióval jár, és egyáltalán nem biztos, hogy meg is adják azt – vagyis hosszú távon nem éri meg erre alapozni.
Ha a felújítás közben kárt okozunk, vagy a korábban egyeztetettekkel ellentétben más időpontban és módon zavarjuk a szomszédokat, birtokvédelmi eljárás indulhat ellenünk, és kártérítést is fizettethetnek velünk.
Ha lakásfelújítás előtt állunk, nézzük meg a videót, amelyben hasznos tanácsokat találunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.