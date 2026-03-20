BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűz ütött ki az autóalkatrész-gyárban - legalább 25 ember megsérült

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 07:10 / FRISSÍTÉS: 2026. március 20. 07:43
Dél-Koreatűzoltóság
A tűzoltóság szerint még lehet több sérült is.

Tűz ütött ki pénteken egy autóalkatrész-gyárban a Dél-Koreában, Tedzson városában, a hatóságok közlése szerint legalább 25 ember megsérült.

Legalább 25 ember megsérült a tűzesetben. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Országos szinten mozgósították a tűzoltó egységeket

A Nemzeti Tűzoltóság közölte, hogy országos tűzoltói mozgósítási parancsot adott ki, mivel az áldozatok száma növekedhet.

Kim Min-seok miniszterelnök arra is utasította a belügyminisztériumot és a tűzoltóságot, hogy minden rendelkezésre álló felszerelést és személyzetet vegyenek igénybe az emberek mentése és a tűz eloltása érdekében - írta a The Korea Times.

Az AP News friss értesülései szerint a sérültek száma már elérte az ötvenet, ebből 35 súlyos eset. A helyszínen 200 tűzoltó és 70 jármű küzd jelenleg a lángokkal. Az esetet helyi idő szerint körülbelül 13:17-kor jelentették. A hatóságok nem nyilatkoztak a tűz lehetséges okáról.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
