Tűz ütött ki az autóalkatrész-gyárban - legalább 25 ember megsérült

Tűz ütött ki pénteken egy autóalkatrész-gyárban a Dél-Koreában, Tedzson városában, a hatóságok közlése szerint legalább 25 ember megsérült.

Országos szinten mozgósították a tűzoltó egységeket

A Nemzeti Tűzoltóság közölte, hogy országos tűzoltói mozgósítási parancsot adott ki, mivel az áldozatok száma növekedhet.

Kim Min-seok miniszterelnök arra is utasította a belügyminisztériumot és a tűzoltóságot, hogy minden rendelkezésre álló felszerelést és személyzetet vegyenek igénybe az emberek mentése és a tűz eloltása érdekében - írta a The Korea Times.

Az AP News friss értesülései szerint a sérültek száma már elérte az ötvenet, ebből 35 súlyos eset. A helyszínen 200 tűzoltó és 70 jármű küzd jelenleg a lángokkal. Az esetet helyi idő szerint körülbelül 13:17-kor jelentették. A hatóságok nem nyilatkoztak a tűz lehetséges okáról.