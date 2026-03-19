Tehetetlenül nézték a tragédiát? A tűzoltólaktanya mellett égett halálra egy tinédzser

halálos tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 20:50
tűzoltóktragédia
Egy fiatal fiú életét vesztette, miután pusztító tűz ütött ki egy társasházi lakásban. A megrázó tűzeset közvetlenül a helyi tűzoltólaktanya szomszédságában történt, a lánglovagok tehetetlenül nézték a felszálló füstöt.
A békés szerda délután pillanatok alatt változott rémálommá Southwarkban. A Cooper’s Road egyik hatemeletes házának első emeleti lakásából fojtogató, fekete füst kezdett dőlni, miközben a lakók kétségbeesve menekültek az utcára. A környéken pillanatok alatt elterjedt a híre, hogy egy súlyos tűzeset történt, a szemtanúk pedig sokkot kaptak a látványtól: a lángok alig pár méterre csaptak fel az Old Kent Road-i tűzoltóállomástól.

A tragikus tűzeset helyszínén hiába küzdöttek a lánglovagok a fiú életéért, a lakásból már csak a holttestét tudták kihozni
A tragikus tűzeset helyszínén hiába küzdöttek a lánglovagok a fiú életéért, a lakásból már csak a holttestét tudták kihozni Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Menekülés a halál torkából

A lakásban két tinédzser tartózkodott, amikor a tűz fellángolt. Egyiküknek az utolsó pillanatban, még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült kijutnia a pokolból – őt a mentők azonnal kórházba szállították, az állapota súlyos. Barátjának azonban már nem volt esélye a menekülésre.

A tűzoltók egy holttestet találtak az ingatlanban. A fiatal fiú életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították

– közölte a Londoni Tűzoltóság  szóvivője.

A helyszínre 25 tűzoltó érkezett négy kocsival, és egy hatalmas, 64 méteres létrás autót is bevetettek, ami alig hat perccel a segélyhívás után már a háznál volt.

Válaszokat vár a tűzeset után a gyászoló család

A helyiek értetlenül állnak a tragédia előtt: hogyan történhetett meg ez egy tűzoltóság közvetlen szomszédságában? Mint kiderült, a sors kegyetlen játéka folytán a helyi egység épp egy másik riasztáshoz volt kirendelve, így más állomásokról kellett segítséget kérni.

Az Old Kent Road-i egység egy másik incidensnél volt kint, de a riasztás után azonnal a helyszínre siettek

 – tette hozzá a szóvivő.

A lángokat végül másfél óra alatt sikerült megfékezni, de a lakásból addigra csak üszkös romok maradtak. A rendőrség és a tűzoltóság szakértői jelenleg is centiről centire vizsgálják a helyszínt, hogy kiderítsék, mi okozta a kamasz fiú halálát követelő tragédiát – írja a brit Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu