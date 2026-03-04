Totális színkáosz: most ünnepli India a Holit! - Galéria

A legvidámabb ünnep a hindu világban: drámai legenda vagy isteni szerelmi sztori? A Holi ünnepség eredete több ősi hindu legendára vezethető vissza. Az egyik, a totális színkáoszhoz vezető történet szerint Holika démonnő máglyára ültette unokaöccsét, Prahladat, mert az rendíthetetlenül imádta Vishnu istent. Egy csoda folytán Prahlada megmenekült: sértetlenül került ki a lángok közül, míg Holika elpusztult. A másik szerint Radha és Krishna szerelmi története fűződik ehhez a jeles naphoz. Különösen látványos ünnepségeket rendeznek az észak-indiai Mathura és Vrindavan városokban, amelyek Krisna életének fontos helyszínei.
Több millió ember ünnepelte most a Holit, India egyik legvidámabb, legnépszerűbb és legszínesebb hindu fesztiválját. Az ünnep a tavasz érkezését, a tél végét és a jó győzelmét jelképezi a rossz felett. Időpontja évről évre változik, hiszen a hindu holdnaptár szerint a Phalguna hónap teliholdjához kötődik, amely rendszerint február végére vagy márciusra esik, a nálunk használt naptár szerint.
A Holi a közösségi öröm és felszabadultság ünnepe. Az emberek imákat mondanak, majd élénk színű porral – gulállal – hintik meg családtagjaikat és barátaikat. Az utcák megtelnek nevetéssel, zenével és tánccal, miközben mindenki színes porfelhőbe burkolózik. A zene és a tánc elengedhetetlen része az ünneplésnek: hagyományos dallamok és népszerű filmes slágerek kísérik a vidám forgatagot.
A világ számos országához hasonlóan az ünnepet megelőző estén máglyákat gyújtanak – ez a szertartás a rossz szellemek, a gonosz és a téli sötétség jelképes elűzését szolgálja.
