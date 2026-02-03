Nem semmi nevek: a Sziget újabb fellépőit jelentették be

Több mint negyven új fellépő, köztük a Bring Me the Horizon, Zara Larsson, Loyle Carner és a Wolf Alice nevét jelentették be a szervezők kedden a Sziget fesztiválra.

A Sziget újabb negyven fellépőjét jelentették be / Fotó: Székelyhidi Balázs / MW archív

A Sziget fesztivál újabb fellépőit jelentették be

A késve indult szervezés miatt kevésbé bíztam abban, hogy sikerül igazán nagy neveket lekötni a 2026-os Szigetre. Azonban az eddigi listánkat összevetve a nemzetközi fesztiválszíntér kínálatával, úgy látom, szerencsére a zenei felhozatalban is ott leszünk a legjobbak között

- idézte a Gerendai Károlyt az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Mint a fesztiválalapító kifejtette, céljuk az, hogy a Sziget egyedi atmoszférája sokkal többet adjon látogatóiknak egy sima koncertélménynél. Hozzátette:továbbra is fontosnak tartják, hogy akit elsősorban a sztárfellépők vonzanak, elégedettek legyenek, mind a műfaji sokszínűséggel, mind az előadók minőségével, aktualitásával.

Igyekszünk minden zenei műfajból a legizgalmasabb, legtrendibb és persze legnépszerűbb képviselőket elhívni, mert azt szeretnénk, hogy a Sziget ne csak kiszolgálja a zenei közízlést, hanem formálja is azt

- közölte.

A szervezők már korábban bejelentették a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, SOMBR vagy Lewis Capaldi fellépését az idei fesztiválon, amelyet augusztus 11-től 15-ig rendeznek.

Az új nevek közül a Bring Me the Horizon a világ egyik legsikeresebb rockbandája, Grammy-jelölésekkel, Brit Awarddal és több mint 7,2 millió eladott albummal világszerte. A brit csapatot már többször láthatta a magyar közönség, de az elmúlt években látványos koncert show-jukkal igazi stadionzenekarrá nőtték ki magukat.

Zara Larssont tavaly piacra dobott Midnight Sun című albuma tette sztárrá. A svéd énekesnő lemeze tökéletes példája annak, hogyan kell ma popzenét készíteni. Látványos, nagy energiájú koncertjein lenyűgöző énekhangja mellett a vizuális show és a koreográfia nyújt élményt a közönségnek.

Szintén érkezik a Szigetre a Wolf Alice. A brit alternatív rockcsapat, Ellie Rowsell és társai szintén tavaly jelentkeztek új albummal (The Clearing), amellyel 2018 után visszatérnek a fesztiválra - írták.