Katasztrófa: A hatalmas tornádó kegyetlenül végigsöpört egy kempingen!

A szombat reggel, november 15-én érkezett egy bejelentés, miszerint egy hatalmas tornádó söpört végig portugáliai kempingen és egy közeli hotelben. Több forrás megerősítette, hogy a brit turisták tucatjai menekültek fedezékbe, ahogy a borzalmas jelenetek kibontakoztak. A portugáliai tornádó sajnálatos módon egy halálos áldozatot követelt a brit turisták között, egy 85 éves asszonyt.

Hatalmas tornádó söpört végig szombat reggel egy portugáliai kempingen és hotelban, ami egy áldozatot követelt / Fotó: Unsplash

A hatalmas tornádó elképesztő pusztítást végzett

A 85 éves nő az Albufeira közelében, az Algarve térségében táborozott, amikor a tornádó elkezdte a törmeléket a levegőbe dobálni. A vihar letarolta a kempinget és egy közeli hotelt is, amikor falrészletek repültek az égbe, és autók borultak fel. A helyi hatóságok szerint 21 ember megsérült, és egy személy eltűnt az Albufeira kemping területéről. Az eltűnt személyt később a romok alatt találták holtan – ő volt az idős brit nő. Az asszony nevét még nem hozták nyilvánosságra - írja a DailyStar.

Egyes feltételezések szerint a jelenség a Claudia viharral függ össze, amely jelenleg is káoszt okoz az Egyesült Királyságban, és várhatóan egész hétvégén folytatódik. A hatóságok végül később megerősítették, hogy összesen 28 ember sérült meg köztük brit, portugál és spanyol állampolgárok, akik hat és 86 év közöttiek. A sérültek többsége a Hotel Edenben volt, ahol a tornádó oda is kegyetlenül lecsapott és 19-en sebesültek meg, egyikük súlyosan.

