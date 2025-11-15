Katasztrófa: A hatalmas tornádó kegyetlenül végigsöpört egy kempingen!

A szombat reggel, november 15-én érkezett egy bejelentés, miszerint egy hatalmas tornádó söpört végig portugáliai kempingen és egy közeli hotelben. Több forrás megerősítette, hogy a brit turisták tucatjai menekültek fedezékbe, ahogy a borzalmas jelenetek kibontakoztak. A portugáliai tornádó sajnálatos módon egy halálos áldozatot követelt a brit turisták között, egy 85 éves asszonyt.
A 85 éves nő az Albufeira közelében, az Algarve térségében táborozott, amikor a tornádó elkezdte a törmeléket a levegőbe dobálni. A vihar letarolta a kempinget és egy közeli hotelt is, amikor falrészletek repültek az égbe, és autók borultak fel. A helyi hatóságok szerint 21 ember megsérült, és egy személy eltűnt az Albufeira kemping területéről. Az eltűnt személyt később a romok alatt találták holtan – ő volt az idős brit nő. Az asszony nevét még nem hozták nyilvánosságra - írja a DailyStar.
Egyes feltételezések szerint a jelenség a Claudia viharral függ össze, amely jelenleg is káoszt okoz az Egyesült Királyságban, és várhatóan egész hétvégén folytatódik. A hatóságok végül később megerősítették, hogy összesen 28 ember sérült meg köztük brit, portugál és spanyol állampolgárok, akik hat és 86 év közöttiek. A sérültek többsége a Hotel Edenben volt, ahol a tornádó oda is kegyetlenül lecsapott és 19-en sebesültek meg, egyikük súlyosan.
A portugáliai kempingről készült videó az alábbiakban megtekinthető!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.