Gyerekekre és terhes anyákra dőltek a házak: rengeteg a halott a természeti katasztrófa után

Vészhelyzetet hirdettek az országban, miután szupertornádó pusztított Brazília déli részén: a 250 kilométeres, hidegfrontot követő szél szinte mindent elpusztított, ami az útjába került. Házak dőltek gyermekekre, terhes anyákra, idősekre. A természeti katasztrófa senkit sem kímélt, már eddig is rengetegen vesztették életüket – adta hírül a Tények. Ráadásul még nincs vége a várható pusztításnak: a következő napokban Rio de Janeiro-t is eléri a vihar. Ott 100 kilométeres széllökésekkel számolnak a szakemberek.
Volt olyan épület, amire egy autót dobott a vihar. Szinte semmi sem maradt épen Paraná állam Rio Bonito do Iguaçu városában. Egy férfi elárulta: neki és a feleségének mindössze 20 másodpercen múlt az életük. A tornádóban összesen hatan vesztették életüket, köztük egy 86 éves férfi és egy mindössze 14 éves lány is.
