Mesés táj! 10 centis hó hullott a Bakonyban - Fotók!

A bakonyi havazás gyönyörű fehér tájat eredményezett a környékbelieknek. A veol olvasója csodás képeken mutatta meg, milyen állapotok vannak a Bakonyban. Hóemberrel, a fák ágain, a kerti bútorokon megülő nagy fehér kupacokkal.
Vastag, tízcentis hóréteg, fehérben pompázó tájak. Péntek délutánra csodába öltözött a Bakony. A vaol borzavári olvasója, Rétegi Ildikó résen volt és csodálatos képekkel ajándékozta meg a lapot és mutatta meg a Bakony fehérbe öltözött küllemét.
A hó minősége vizes, latyakos, ezért nem mentünk az erdőbe sétálni, csak itthon, a kertünkben élveztük a hóesést, amit már nagyon várt a család. Borzaváron tíz centiméteres hóréteg alakult ki, de holnapra szerintem már semmi nem marad belőle. De ez is öröm lehet! Ki tudja, milyenek lesznek a következő telek…
– fogalmazott Ildikó.
A képek önmagukért beszélnek!
