Mesés táj! 10 centis hó hullott a Bakonyban - Fotók!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 18:50
Erős havazás, többcentis hóréteg. A Bakony gyönyörű fehér ruhában pompázik.

A bakonyi havazás gyönyörű fehér tájat eredményezett a környékbelieknek. A veol olvasója csodás képeken mutatta meg, milyen állapotok vannak a Bakonyban. Hóemberrel, a fák ágain, a kerti bútorokon megülő nagy fehér kupacokkal.

Tíz centis hó esett a Bakonyban
Forrás: veol olvasó, Rétegi Ildikó

Tíz centis hó esett a Bakonyban - Gyönyörű fotókon a havas táj

Vastag, tízcentis hóréteg, fehérben pompázó tájak. Péntek délutánra csodába öltözött a Bakony. A vaol borzavári olvasója, Rétegi Ildikó résen volt és csodálatos képekkel ajándékozta meg a lapot és mutatta meg a Bakony fehérbe öltözött küllemét.

A hó minősége vizes, latyakos, ezért nem mentünk az erdőbe sétálni, csak itthon, a kertünkben élveztük a hóesést, amit már nagyon várt a család. Borzaváron  tíz centiméteres hóréteg alakult ki, de holnapra szerintem már semmi nem marad belőle. De ez is öröm lehet! Ki tudja, milyenek lesznek a következő telek…

– fogalmazott Ildikó.

A képek önmagukért beszélnek!

Forrás: veol olvasó, Rétegi Ildikó
Forrás: veol olvasó, Rétegi Ildikó

 

 

