6 ember halálát okozta egy pusztító tornádó, több mint 400-an megsérültek

Egy pusztító tornádó Brazília déli államában, Paranában, hat ember halálát okozta és több mint 400 embert megsebesített péntek este.
A tornádó, amelynek szélsebessége meghaladta a 250 km/h-t, több tucatnyi otthont rombolt le, és arra kényszerítette a kormányt, hogy vészhelyzetet hirdessen az érintett térségben.
Az állami tisztviselők közleményükben azt mondták, hogy legalább egy személyt eltűntként tartanak nyilván, miután a tornádó lecsapott. A hat halálos áldozat közül pedig öt felnőtt, a hatodik pedig egy 14 éves lány volt.
A kormány közlése szerint összesen 437 ember, köztük gyermekek és várandós nők részesültek orvosi ellátásban a kórházakban és a helyszíni egészségügyi egységekben. Közülük legalább tíz emberen végeztek műtétet, és kilencen továbbra is súlyos állapotban vannak.
A közösségi médiában Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke együttérzését fejezte ki az áldozatokkal és családjaikkal - írta a AP News.
