6 ember halálát okozta egy pusztító tornádó, több mint 400-an megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 19:21 / FRISSÍTÉS: 2025. november 08. 19:22
Óriási erővel csapott le egy tornádó Brazília egyik déli államában, porig rombolva több tucat épületet. A jelentések szerint 6 halálos áldozatot követelt a katasztrófa, köztük egy 14 éves lányt is.

Egy pusztító tornádó Brazília déli államában, Paranában, hat ember halálát okozta és több mint 400 embert megsebesített péntek este.

Pusztító tornádó miatt sérült meg több száz ember. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Több száz ember került kórházba a tornádó miatt

A tornádó, amelynek szélsebessége meghaladta a 250 km/h-t, több tucatnyi otthont rombolt le, és arra kényszerítette a kormányt, hogy vészhelyzetet hirdessen az érintett térségben.

Az állami tisztviselők közleményükben azt mondták, hogy legalább egy személyt eltűntként tartanak nyilván, miután a tornádó lecsapott. A hat halálos áldozat közül pedig öt felnőtt, a hatodik pedig egy 14 éves lány volt.

A kormány közlése szerint összesen 437 ember, köztük gyermekek és várandós nők részesültek orvosi ellátásban a kórházakban és a helyszíni egészségügyi egységekben. Közülük legalább tíz emberen végeztek műtétet, és kilencen továbbra is súlyos állapotban vannak.

A közösségi médiában Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke együttérzését fejezte ki az áldozatokkal és családjaikkal - írta a AP News.

 

