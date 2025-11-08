6 ember halálát okozta egy pusztító tornádó, több mint 400-an megsérültek

Egy pusztító tornádó Brazília déli államában, Paranában, hat ember halálát okozta és több mint 400 embert megsebesített péntek este.

Pusztító tornádó miatt sérült meg több száz ember. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Több száz ember került kórházba a tornádó miatt

A tornádó, amelynek szélsebessége meghaladta a 250 km/h-t, több tucatnyi otthont rombolt le, és arra kényszerítette a kormányt, hogy vészhelyzetet hirdessen az érintett térségben.

Az állami tisztviselők közleményükben azt mondták, hogy legalább egy személyt eltűntként tartanak nyilván, miután a tornádó lecsapott. A hat halálos áldozat közül pedig öt felnőtt, a hatodik pedig egy 14 éves lány volt.

A kormány közlése szerint összesen 437 ember, köztük gyermekek és várandós nők részesültek orvosi ellátásban a kórházakban és a helyszíni egészségügyi egységekben. Közülük legalább tíz emberen végeztek műtétet, és kilencen továbbra is súlyos állapotban vannak.

A közösségi médiában Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke együttérzését fejezte ki az áldozatokkal és családjaikkal - írta a AP News.