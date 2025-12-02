Kiderült, ez a világ legegészségesebb zöldsége – Ezek a vízitorma jótékony hatásai

Ez a csípősen friss, apró leveles növény – hivatalos nevén orvosi vízitorma – igazi titkos fegyver lehet a konyhádban – és még az egészséged megőrzéséhez is hozzájárul!
A vízitorma nevét hallva sokan csak pislognak: az meg micsoda? Valami új trendi superfood, ami holnaputánra már feledésbe merül? Hát, nem. Ez a zöldség valójában már a 19. században is ott virított az angol piacokon, csak aztán valahogy kiment a divatból. Most viszont – a TikTok-nak hála újra egyre népszerűbb, amin mi nem is csodálkozunk.
Ez az apró, borsos ízű leveles növény igazi vitaminbomba, ráadásul fillérekbe kerül, könnyen elérhető, és szinte mindenhez passzol.
Egyetlen maréknyi vízitorma (nagyjából egy csésze) alig 4 kalóriát tartalmaz, de közben több mint 100%-át adja a napi K-vitamin szükségletünknek. Ezen kívül van benne A- és C-vitamin, egy kis mangán, kalcium, folsav és egy sor más mikrotápanyag is.
Egyszerűen szólva: ha valaki kevés kalóriából szeretne sok tápanyagot bevinni, ez az egyik legjobb választás.
Tele van úgynevezett antioxidáns vegyületekkel, amik védik a sejtjeidet attól, hogy túl gyorsan öregedjenek vagy károsodjanak. A kutatások szerint a vízitormában több mint 40 féle flavonoid található, ami segít küzdeni a cukorbetegség, szívbetegség vagy épp a daganatos megbetegedések ellen. Persze önmagában nem csodaszer, de ha része az étrendednek, sokat tehetsz vele magadért.
Tudtad, hogy ha megvágod vagy megrágod a vízitorma leveleit, akkor egy sor olyan anyag szabadul fel belőle, amelyek segíthetnek megelőzni bizonyos ráktípusokat?
Ezek az úgynevezett izotiocianátok – elég ijesztő nevük van, de annál hasznosabbak. Kutatások szerint ezek a vegyületek képesek meggátolni, hogy a rákos sejtek szaporodni tudjanak. Például a bél-, tüdő-, prosztata- és mellrák esetében is vizsgálták őket, és az eredmények biztatóak.
Ha fogyni szeretnél, de nem akarsz minden falat után bűntudatot érezni, a vízitorma tökéletes választás. Tele van rosttal, közben alig van benne kalória – így simán mehet salátába, turmixba vagy akár levesbe is.
A vízitorma legjobb nyersen. Így marad meg benne a legtöbb hasznos anyag. Szórd salátába, tedd szendvicsbe, keverd turmixba, vagy csak egy kis olívaolajjal és citrommal locsold meg, és már kész is egy gyors köret. Pesto is készülhet belőle.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
