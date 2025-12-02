Kiderült, ez a világ legegészségesebb zöldsége – Ezek a vízitorma jótékony hatásai

Ez a csípősen friss, apró leveles növény – hivatalos nevén orvosi vízitorma – igazi titkos fegyver lehet a konyhádban – és még az egészséged megőrzéséhez is hozzájárul!

Ez a zöldség a legegységesebbek között van, de fogadjunk, hogy nem is hallottál róla – Vegyük sorra vízitorma jótékony hatásait

Fotó: Jhovan Ngapak / Shutterstock

A vizitorma igazi vitaminbomba, és tele van antioxidásokkal is.

A rák elleni küzdelemben is segít.

A vizitormát nyersen érdemes fogyasztani.

Vízitorma: ezért lenne jó, ha több vízitormát ennél – egy zöldség, ami szinte mindent tud

Ez a zöld növény több mint egy egyszerű saláta

A vízitorma nevét hallva sokan csak pislognak: az meg micsoda? Valami új trendi superfood, ami holnaputánra már feledésbe merül? Hát, nem. Ez a zöldség valójában már a 19. században is ott virított az angol piacokon, csak aztán valahogy kiment a divatból. Most viszont – a TikTok-nak hála újra egyre népszerűbb, amin mi nem is csodálkozunk.

Ez az apró, borsos ízű leveles növény igazi vitaminbomba, ráadásul fillérekbe kerül, könnyen elérhető, és szinte mindenhez passzol.

1. A vízitorma vitaminbomba, amit alig ismerünk

Egyetlen maréknyi vízitorma (nagyjából egy csésze) alig 4 kalóriát tartalmaz, de közben több mint 100%-át adja a napi K-vitamin szükségletünknek. Ezen kívül van benne A- és C-vitamin, egy kis mangán, kalcium, folsav és egy sor más mikrotápanyag is.

Egyszerűen szólva: ha valaki kevés kalóriából szeretne sok tápanyagot bevinni, ez az egyik legjobb választás.

2. Erős antioxidáns, ami védi a sejtjeidet

Tele van úgynevezett antioxidáns vegyületekkel, amik védik a sejtjeidet attól, hogy túl gyorsan öregedjenek vagy károsodjanak. A kutatások szerint a vízitormában több mint 40 féle flavonoid található, ami segít küzdeni a cukorbetegség, szívbetegség vagy épp a daganatos megbetegedések ellen. Persze önmagában nem csodaszer, de ha része az étrendednek, sokat tehetsz vele magadért.

A vízitorma egye kutatások szerint a rákos sejtek szaporodását is akadályozhatja

Fotó: nblx / Shutterstock

3. A rák elleni küzdelemben is segíthet

Tudtad, hogy ha megvágod vagy megrágod a vízitorma leveleit, akkor egy sor olyan anyag szabadul fel belőle, amelyek segíthetnek megelőzni bizonyos ráktípusokat?

Ezek az úgynevezett izotiocianátok – elég ijesztő nevük van, de annál hasznosabbak. Kutatások szerint ezek a vegyületek képesek meggátolni, hogy a rákos sejtek szaporodni tudjanak. Például a bél-, tüdő-, prosztata- és mellrák esetében is vizsgálták őket, és az eredmények biztatóak.